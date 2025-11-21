Соблюдение спортивного режима, правильное питание и домашний кот помогают не уставать и работать с радостью, рассказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с НСН.

Певица Ольга Бузова пожаловалась на хроническую усталость и сон по пять часов. Исполнительница, которая сейчас находится в Китае, выложила видео в своих соцсетях, в котором поделилась с подписчиками отсутствием желания просыпаться каждый день. По словам Бузовой, бодриться с утра не помогают ни контрастный душ, ни кофе. Губерниев дал советы, как не уставать от бурного графика.