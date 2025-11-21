Губерниев раскрыл Бузовой секрет утренней бодрости
Чтобы не уставать, необходимо соблюдать режим и иметь эмоциональную поддержку от животных, заявил НСН Дмитрий Губерниев.
Соблюдение спортивного режима, правильное питание и домашний кот помогают не уставать и работать с радостью, рассказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с НСН.
Певица Ольга Бузова пожаловалась на хроническую усталость и сон по пять часов. Исполнительница, которая сейчас находится в Китае, выложила видео в своих соцсетях, в котором поделилась с подписчиками отсутствием желания просыпаться каждый день. По словам Бузовой, бодриться с утра не помогают ни контрастный душ, ни кофе. Губерниев дал советы, как не уставать от бурного графика.
«Я не устаю, потому что я дышу в унисон со страной, с людьми, радуюсь, занимаюсь спортом, выдерживаю спортивный режим и сею разумное, доброе и вечное. Каждый день я занимаюсь, читаю книги, образовываюсь, иду вперед вместе с нашей большой страной и кайфую от жизни. Моя работа спортивного комментатора и ведущего — самая легкая в мире. Кто хорошо ест и спит — тот хорошо работает. А когда я устаю, ложусь спать. Оля действительно очень работоспособный человек. Чтобы меньше уставать, могу ей посоветовать следить за режимом питания, сна и отдыха, заниматься спортом, и слушать Guber Band. Есть такая группа она прекрасна со всех точек зрения. Чтобы меньше уставать и успокаивать нервную систему, я советую завести себе кота. Вот у меня есть рыжий кот, я его глажу, он своим урчанием способствует релаксу и восстановлению», — подчеркнул он.
Ранее врач-невролог Павел Хорошев объяснил НСН, как правильно спать, чтобы высыпаться.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ предотвратила подрыв железной дороги в Краснодаре
- Губерниев раскрыл Бузовой секрет утренней бодрости
- Количество многодетных семей в России увеличилось почти до 4 млн
- «Понюхал пороха»: Генерал назвал достоинства нового замминистра обороны
- СМИ: Европа готовит альтернативный план по Украине
- В трех регионах России утром сбили 18 дронов ВСУ
- Вассерман: Математический диктант заинтересует россиян точными науками
- Перевозчики: Закрыв границу с Белоруссией, Литва наказала сама себя
- СМИ: Северокорейские военные ненадолго пересекли границу с Южной Кореей
- В Якутии три человека пострадали в ДТП с автобусом и иномаркой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru