ФСБ предотвратила подрыв железной дороги в Краснодаре

Подрыв железнодорожных путей предотвратили в Краснодаре. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Краснодарскому краю.

Преступление планировалось по заданию украинских спецслужб на объекте транспортной инфраструктуры Кубани «путем производства подрыва железнодорожных путей с помощью самодельного взрывного устройства». Целью теракта был срыв графика перевозок вооружений и военной техники в зону специальной военной операции.

Как отметили в ФСБ, совершить подрыв планировал гражданин Украины. Злоумышленника задержали.

Ранее ФСБ задержала жителя Донецкой Народной Республики, который планировал совершить убийство высокопоставленного офицера Минобороны с помощью отравленного пива, пишет Ura.ru.

