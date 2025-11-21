СМИ: Европа готовит альтернативный план по Украине

Лидеры стран Европы работают над альтернативным планом урегулирования ситуации на Украине, якобы более выгодным для Киева. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, руководители европейских государств намерены представить свой проект в ближайшие дни. Подробности плана не раскрываются.

Киев якобы пока не дал согласия на участие в инициативе.

Ранее США подготовили свой проект мирного урегулирования украинского конфликта. В него вошли 28 пунктов. Позднее зампостпреда Украины в ООН Христина Гайовишин сообщила, что Киев получил от Вашингтона проект мирного соглашения, но не подпишет план, отмечает Ura.ru.

