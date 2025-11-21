В Якутии три человека пострадали в ДТП с автобусом и иномаркой
Пассажирский рейсовый автобус столкнулся с автомобилем Toyota Vitz в Алданском районе Якутии, есть пострадавшие. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на 652-м километре федеральной трассы «Лена». Автобус №104 следовал из города Алдан в поселок Нижний Куранах, в него врезалась водитель Toyota, которая не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения.
«В результате дорожно-транспортного происшествия различные травмы получили 3 человека: кондуктор и пассажирка автобуса, водитель "Тойота Витц", которую госпитализировали в травматологию Алданской ЦРБ», - отметили в Госавтоинспекции.
По данным правоохранителей, водитель легковушки ехала одна, при этом в автобусе находились семь пассажиров.
Ранее в Тюмени столкнулись два пассажирских автобуса № 73 и № 17, обошлось без пострадавших, пишет Ura.ru.
