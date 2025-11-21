СМИ: Северокорейские военные ненадолго пересекли границу с Южной Кореей

Военные из КНДР пересекли военную демаркационную линию, которая разделяет Корейский полуостров в пределах демилитаризованной зоны - фактической границы между Северной и Южной Кореей. Об этом сообщило агентство Yonhap.

«Согласно информации военных от 20 ноября, день назад несколько северокорейских военных... нарушили демаркационную линию, перейдя на нашу государственную территорию», - отмечается в сообщении.

Предположительно, военные Северной Кореи выполняли работы в демилитаризованной зоне. Южнокорейская сторона запустила предупредительное вещание и совершила несколько предупредительных выстрелов. После этого представители КНДР вернулись на свою сторону.

Ранее стало известно, что министр обороны США Пит Хегсет и руководитель военного ведомства Южной Кореи Ан Гю Бэк посетили демилитаризованную зону на межкорейской границе, пишет Ura.ru.

