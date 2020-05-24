В Госдуме назвали региональные вузы для увеличения бюджетных мест
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН рассказал о неравенстве абитуриентов, которое возможно преодолеть увеличением бюджетных мест в вузах.
Между российскими вузами в предстоящем учебном году распределят больше 30 тысяч дополнительных бюджетных мест. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» рассказал замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.
По каким направлениям подготовки и в каком объёме они будут распределены, установит правительство, отметил чиновник.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН напомнил, что впервые об увеличении бюджетных мест в вузах президент России Владимир Путин заявил в Послании к Федеральному Собранию 15 января 2020 года. Предполагалось, что это произойдет в сентябре 2021 года, а не 2020-го. То, что новые бюджетные места появятся в вузах уже в этом году, поддерживает большинство россиян, считает депутат. Он пояснил, с чем это связано.
«Последнее время Минобрнауки сокращало набор на бюджетные места, объяснив это так: мы сохраняем процент выпускников школ, которые смогут поступить на бюджетные места в вузы. При этом коллеги или не знали, или делали вид, что не знают, что все больше детей после 9 класса, боясь ЕГЭ, уходят в систему профобразования. В итоге, при формальном сохранении процента количество бюджетных мест сокращалось. На самом деле, надо считать долю бюджетных не для выпускников школ, а в сумме – для выпускников школ и среднего профессионального образования, откуда ребята, после окончания колледжей, тоже приходят в вузы. Поэтому решение об увеличении бюджетных мест в этом году актуально», - сказал парламентарий.
Олег Смолин напомнил о социальном и технологическом неравенстве разных выпускников, для которых увеличение бюджетных мест в вузах в этом году откроет новые возможности для получения высшего образования.
«Решение (об увеличении бюджетных мест в вузах – прим. НСН) тем более правильное, что в этом году неравенство возможностей, связанное с ЕГЭ, скорее всего, возрастет. К неравенству социальному, связанному с оплатой репетиторов, добавится еще и цифровое. Поскольку, не у всех сельских ребят есть широкополосный интернет и даже компьютеры. Увеличение бюджетных мест, возможно, позволит большему количеству ребят, поставленных в неравные условия из-за дистанционного обучения, начиная с марта, получить бюджетные места», - заявил эксперт.
Вопросом политической воли парламентарий считает определение соотношения дополнительных бюджетных мест, которые будут распределены между столичными и региональными вузами.
«Министерство образования и науки РФ должно поменять формальные критерии или принять волевое решение о том, кому достанутся эти бюджетные места. ЕГЭ, действительно, увеличил приток ребят из регионов в столичные вузы, но большинство из них обратно не возвращаются, как это было в советское время, когда существовала система распределения. Это оборачивается проблемой – оскудением интеллектуального потенциала в регионах. Надеюсь, что Минобрнауки примет решение увеличивать число бюджетных мест в региональных вузах, как говорил президент», - отметил собеседник НСН.
Эксперт считает, что есть три вида вузов, которые нуждаются в том, чтобы получить возможность увеличить набор на бюджетные места уже в 2020 году.
«Не могу говорить за министра. Я бы, прежде всего, отдал бюджетные места в аграрные региональные вузы, медицинские и педагогические. В аграрные - потому что именно туда часто поступают ребята из сел. В медицинские – потребность во врачах выявилась в этом году как никогда. В педагогические – мы имеем серьезные проблемы с дефицитом педагогических кадров. Конечно, есть проблемы и со статусом педагогов, но и подготовка их тоже важна», - считает Олег Смолин.
Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН предупредил, что из-за переноса ЕГЭ в этом году на дату позже 8 июня, дети, сдавшие экзамены могут не успеть даже подать документы в вузы и отправить на службу в армию.
«Могут возникнуть проблемы с набором в армию, потому что неизвестно до какого времени военкоматы будут ждать сдачу ЕГЭ. И не получится ли так, что ребёнок, сдав экзамен, на следующий день пойдёт служить. Потому что ни о каком переносе срока призыва я не слышал», - сказал Луховицкий.
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