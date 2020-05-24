В Госдуме назвали региональные вузы для увеличения бюджетных мест

«Последнее время Минобрнауки сокращало набор на бюджетные места, объяснив это так: мы сохраняем процент выпускников школ, которые смогут поступить на бюджетные места в вузы. При этом коллеги или не знали, или делали вид, что не знают, что все больше детей после 9 класса, боясь ЕГЭ, уходят в систему профобразования. В итоге, при формальном сохранении процента количество бюджетных мест сокращалось. На самом деле, надо считать долю бюджетных не для выпускников школ, а в сумме – для выпускников школ и среднего профессионального образования, откуда ребята, после окончания колледжей, тоже приходят в вузы. Поэтому решение об увеличении бюджетных мест в этом году актуально», - сказал парламентарий.

Олег Смолин напомнил о социальном и технологическом неравенстве разных выпускников, для которых увеличение бюджетных мест в вузах в этом году откроет новые возможности для получения высшего образования.

«Решение (об увеличении бюджетных мест в вузах – прим. НСН) тем более правильное, что в этом году неравенство возможностей, связанное с ЕГЭ, скорее всего, возрастет. К неравенству социальному, связанному с оплатой репетиторов, добавится еще и цифровое. Поскольку, не у всех сельских ребят есть широкополосный интернет и даже компьютеры. Увеличение бюджетных мест, возможно, позволит большему количеству ребят, поставленных в неравные условия из-за дистанционного обучения, начиная с марта, получить бюджетные места», - заявил эксперт.

Вопросом политической воли парламентарий считает определение соотношения дополнительных бюджетных мест, которые будут распределены между столичными и региональными вузами.

«Министерство образования и науки РФ должно поменять формальные критерии или принять волевое решение о том, кому достанутся эти бюджетные места. ЕГЭ, действительно, увеличил приток ребят из регионов в столичные вузы, но большинство из них обратно не возвращаются, как это было в советское время, когда существовала система распределения. Это оборачивается проблемой – оскудением интеллектуального потенциала в регионах. Надеюсь, что Минобрнауки примет решение увеличивать число бюджетных мест в региональных вузах, как говорил президент», - отметил собеседник НСН.