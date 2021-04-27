В Госдуме назвали пустыми новые «репрессии» за пьяную езду

«Абсолютно пустой законопроект, для галочки сделанный, который никаким образом не повлияет на существующие реалии. МВД получило поручение вице-премьера, который не занимался ранее дорожной безопасностью, занимается оборонным комплексом. Время истекало, в МВД предложили увеличить штраф с 300 до 500 тысяч и лишение свободы с 2 до 3 лет за повторное управление в состоянии опьянения. Поручение выполнено формально, никакого влияния оно на процесс сегодняшний не окажет», - заявил Лысаков.

По его словам, зачастую водителей ловят на управлении в пьяном виде впервые и в качестве наказания используют принудительные работы или штрафы, о реальных сроках речь не идет.

«К реальным срокам суды не привлекают водителей, это не считается тяжким преступлением. Это преступление, которое, как правило, совершается впервые, поэтому суд назначает принудительные работы, штрафы в рамках уголовной ответственности, никто к реальным срокам лишения не привлекает. Как 2 года не давали, так и 3 не будут давать», - заметил он.

Лысаков также отметил, что достойные законопроекты не рассматриваются, потому что это, видимо, никому не нужно. Альтернативные варианты решения проблемы часто игнорируются, зато штрафы постоянно повышают.

«Мы уже по штрафам подошли к расстрелу на месте, если с долей юмора говорить. Хотя эта тема отнюдь не юмористическая, потому что мы забываем, что есть другие механизмы воздействия на сознание и подсознание человека, в том числе это социальная реклама в прайм-тайм. Короткие яркие ролики не менее чем в 60% случаев меняют поведение просмотревших эти ролики на дороге коренным образом. А мы надеемся на ужесточение, на штрафы»,- подчеркнул Лысаков.

Эксперт подчеркнул, что и камеры на дорогах безопасности также не способствуют, зато отлично пополняют бюджет.