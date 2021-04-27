В Госдуме назвали пустыми новые «репрессии» за пьяную езду
Депутат и автоэксперт Вячеслав Лысаков раскритиковал новый законопроект правительства об ужесточении уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.
Новый законопроект правительства об ужесточении уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде никак не повлияет на безопасность на дорогах. Об этом в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков.
Ранее стало известно, что Госдума в мае в приоритетном порядке рассмотрит законопроект правительства об ужесточении уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. Документ предполагает, что максимальный штраф за повторное пьяное вождение повысится с 300 до 500 тысяч рублей, а суд сможет назначать наказание в виде лишения свободы не на два года, а на три.
«Абсолютно пустой законопроект, для галочки сделанный, который никаким образом не повлияет на существующие реалии. МВД получило поручение вице-премьера, который не занимался ранее дорожной безопасностью, занимается оборонным комплексом. Время истекало, в МВД предложили увеличить штраф с 300 до 500 тысяч и лишение свободы с 2 до 3 лет за повторное управление в состоянии опьянения. Поручение выполнено формально, никакого влияния оно на процесс сегодняшний не окажет», - заявил Лысаков.
По его словам, зачастую водителей ловят на управлении в пьяном виде впервые и в качестве наказания используют принудительные работы или штрафы, о реальных сроках речь не идет.
«К реальным срокам суды не привлекают водителей, это не считается тяжким преступлением. Это преступление, которое, как правило, совершается впервые, поэтому суд назначает принудительные работы, штрафы в рамках уголовной ответственности, никто к реальным срокам лишения не привлекает. Как 2 года не давали, так и 3 не будут давать», - заметил он.
Лысаков также отметил, что достойные законопроекты не рассматриваются, потому что это, видимо, никому не нужно. Альтернативные варианты решения проблемы часто игнорируются, зато штрафы постоянно повышают.
«Мы уже по штрафам подошли к расстрелу на месте, если с долей юмора говорить. Хотя эта тема отнюдь не юмористическая, потому что мы забываем, что есть другие механизмы воздействия на сознание и подсознание человека, в том числе это социальная реклама в прайм-тайм. Короткие яркие ролики не менее чем в 60% случаев меняют поведение просмотревших эти ролики на дороге коренным образом. А мы надеемся на ужесточение, на штрафы»,- подчеркнул Лысаков.
Эксперт подчеркнул, что и камеры на дорогах безопасности также не способствуют, зато отлично пополняют бюджет.
«Обилие камер также ни к чему не приводит, камеры только деньги собирают, а не видят, кто за рулем – пьяный, наркоман, человек лишенный прав или не имеющий никогда прав. Власти все больше обеспокоены сбором денежных средств, чем безопасностью на дорогах. Местная власть заинтересована в сборе денег, которые от штрафов поступают в региональные бюджеты», - подытожил депутат.
Ранее в ГИБДД планируют существенно расширить список технических неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Уже весной следующего года инспекторы получат право штрафовать водителей за использование шипованных покрышек летом, защитные пленки на стеклах фар, а также за поврежденный бампер.
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