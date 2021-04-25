Более 138 тысяч водителей завалили экзамены по новому регламенту

«За период с 1 апреля по 20 апреля на территории РФ было выдано свыше 71 тыс. водительских удостоверений лицам, успешно сдавшим экзамены на право управления транспортными средствами. По результатам проведения практического экзамена.. выставлено свыше 138 тыс. неудовлетворительных оценок», - говорится в сообщении.

В числе наиболее частых ошибок водители нарушают требования дорожной разметки, не включают указатели поворота, не уступают дорогу или создают помеху транспортному средству или пешеходу, имеющим преимущество, неуверенно управляют транспортным средством.

Напомним, новый административный регламент приема экзамена на право управления транспортными средствами начал действовать в России с 1 апреля 2021 года. С этого момента главным критерием оценки является испытание будущих водителей в условиях реального дорожного движения.

