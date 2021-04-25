Более 138 тысяч водителей завалили экзамены по новому регламенту
Более 138 тыс. водителей не смогли выдержать испытание на право управления автомобилем после вступления в силу нового административного регламента о приеме экзамена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Сдали экзамены и получили права 71 тыс. человек.
«За период с 1 апреля по 20 апреля на территории РФ было выдано свыше 71 тыс. водительских удостоверений лицам, успешно сдавшим экзамены на право управления транспортными средствами. По результатам проведения практического экзамена.. выставлено свыше 138 тыс. неудовлетворительных оценок», - говорится в сообщении.
В числе наиболее частых ошибок водители нарушают требования дорожной разметки, не включают указатели поворота, не уступают дорогу или создают помеху транспортному средству или пешеходу, имеющим преимущество, неуверенно управляют транспортным средством.
Напомним, новый административный регламент приема экзамена на право управления транспортными средствами начал действовать в России с 1 апреля 2021 года. С этого момента главным критерием оценки является испытание будущих водителей в условиях реального дорожного движения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 780 / сут.
Умерли
108 тыс.+332 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+7 540 / сут.
- Более 138 тысяч водителей завалили экзамены по новому регламенту
- В Пензенской области правоохранители задержали замдиректора школы после отравления детей в бассейне
- Президент Чехии заявил о доверии полиции и гепрокуратуре в расследовании взрыва во Врбетице
- СМИ: Владелец взорванного склада во Врбетице признал поставки оружия на Украину
- Президент Армении принял отставку правительства Пашиняна
- Президент Чехии готовится сделать «чрезвычайное» обращение
- Жириновский удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени в день рождения
- В России за сутки выявили 8 780 новых случаев коронавируса
- Глава MИ-6 назвал Россию ослабевающей державой
- Пашинян решил выдвинуть свою кандидатуру на досрочных выборах премьера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru