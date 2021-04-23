Соскучились? Автомобилисты заподозрили неладное в новых штрафах ГИБДД

«Хочу обратить внимание, что все эти нарушения могут быть выявлены только непосредственно сотрудником ГИБДД, то есть, не с помощью фото и видеофиксации. Значит, возобновляется довольно интенсивный контакт сотрудника ГИБДД с водителями со всеми вытекающими отсюда последствиями. Сотрудникам ГИБДД понадобилось больше контакта с водителями, для чего – дальше каждый может домысливать уже по-своему, но я думаю, что это все неслучайно», - пояснил Похмелкин.

Ранее стало известно, что в ГИБДД планируют существенно расширить список технических неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.Уже весной следующего года инспекторы получат право штрафовать водителей за использование шипованных покрышек летом, защитные пленки на стеклах фар, а также за поврежденный бампер.

Похмелкин напомнил, что все эти требования входят в обязательный перечень по эксплуатации автомобиля и должны соблюдаться. Но подобные нарушения существовали всегда, а ввести штрафы почему-то решили только сейчас.

«Смущает то, что все эти нарушения не сегодня появились, уже много лет водители этим пользуются и до сих пор никаких санкций за это не применялось. Возникает вопрос: почему именно сейчас и именно в таком большом массовом порядке? У меня на этот счет есть своя версия, что здесь безопасность дорожного движения ни при чем, а мотив здесь совсем другой», - объяснил он.

Похмелкин также подчеркнул, что добросовестные водители, которые беспокоятся о своей безопасности и безопасности других на дорогах, всегда эти требования и так соблюдали, а злостных нарушителей таких мелочи никогда не волновали.