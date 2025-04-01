В Госдуме назвали причину сбоев в Рунете

Сбои в Рунете связаны с использованием иностранных хостинг-провайдеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по информационной политике Антона Немкина.

В работе ряда сервисов «Яндекса» произошел сбой

По его словам, они не несут никаких обязательств за эксплуатацию сервиса и за хранение информации на собственных инфраструктурах. Депутат назвал логичным переход на российские хостинг-провайдеры.

Парламентарий отметил, что исследование зависимости российских сервисов от зарубежной инфраструктуры, которое Роскомнадзор проведет в ближайший месяц, связано с дальнейшим планированием действий ведомства в этом вопросе.

Днем ранее в работе приложения «Метро Москвы» произошел сбой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ИнтернетРунет

Горячие новости

Все новости

партнеры