В работе ряда сервисов «Яндекса» произошел сбой

В работе ряда сервисов «Яндекса» произошел сбой.

В Системе быстрых платежей произошел сбой

Наиболее частые неполадки выявлены в работе сайта «Яндекса» (34%).

Также зафиксированы неполадки в сервисе (29%), общей работе (20%) и работке мобильного приложения (13%).

Ранее Сайты Министерства внутренних дел России столкнулись со сбоем и перестали открываться на некоторое время, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Михаил Метцель
ТЕГИ:ИнтернетЯндексСбой

Горячие новости

Все новости

партнеры