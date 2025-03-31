В работе приложения «Метро Москвы» произошел сбой

В работе личного кабинета приложения «Метро Москвы» могут наблюдаться временные трудности из-за технических работ, сообщили в столичном Дептрансе.

В работе ряда сервисов «Яндекса» произошел сбой

Пользователи жалуются, что сбой длится уже шесть часов. По заявлению ведомства, специалисты работают над скорейшем завершением технических работ.

Все ранее купленные билеты продолжают действовать, уточнили в Дептрансе.

Ранее сбой произошел в работе сайтов МВД России, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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