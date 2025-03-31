В работе приложения «Метро Москвы» произошел сбой
31 марта 202512:23
В работе личного кабинета приложения «Метро Москвы» могут наблюдаться временные трудности из-за технических работ, сообщили в столичном Дептрансе.
Пользователи жалуются, что сбой длится уже шесть часов. По заявлению ведомства, специалисты работают над скорейшем завершением технических работ.
Все ранее купленные билеты продолжают действовать, уточнили в Дептрансе.
Ранее сбой произошел в работе сайтов МВД России, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru