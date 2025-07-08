Вчерашних мигрантов предложили отрезать от льгот по жилью
Лица, недавно получившие российское гражданство, не должны иметь доступ к жилищным сертификатам и возможной компенсации аренды жилья, заявил НСН депутат Матвеев.
При введении компенсаций за аренду жилья необходимо учитывать ценз оседлости родителей, чтобы льготами не могли воспользоваться вчерашние мигранты, заявил НСН зампред комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.
Ранее депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выплачивать молодым семьям с детьми ежемесячные компенсации на аренду жилья. В подготовленном законопроекте говорится, что семьям с одним ребенком будут компенсировать 50% стоимости аренды, с двумя - 70%, а и полностью все расходы, если у супругов трое и больше детей. Проект внесут в нижнюю палату сегодня.
«Существует риск, что мера больше всего может привлечь мигрантов, которые получили двойное гражданство. Естественно, все нормы закона автоматически будут распространяться на всех граждан России. Для того, чтобы не происходило таких рисков, нужно менять законодательство в базовых частях с точки зрения введения принципа неравенства прав граждан по принципу оседлости. Это касается и избирательного права, в том числе. Например, сейчас очень остро стоит проблема после скандалов в Мытищах, в Челябинске по поводу выдачи жилищных сертификатов семьям вчерашних мигрантов», - пояснил Матвеев.
Для доступа человека к определенным льготам, в том числе жилищному сертификату или компенсации аренды жилья должны быть введены дополнительные критерии.
«Законодательство должно предусматривать различные права в зависимости от того, является ли человек гражданином по рождению либо это приобретенное гражданство. Например, для получения жилищного сертификата необходимо, чтобы хотя бы один из родителей был рожден в регионе или его проживание в стране должно быть не менее десяти лет. Также и с компенсацией аренды жилья. В чистом виде, без каких-то дополнительных законодательных условий, это будет распространяться на всех, в том числе и на вчерашних мигрантов», - заявил зампред комитета.
Решение жилищной проблемы, по мнению Матвеева, могло бы существенно помочь в решении демографической проблемы в стране.
«Если бы государство действительно пошло на расходы по аренде жилья, это бы существенно изменило ситуацию. Ключевым вопросом для увеличения размеров семьи является не ее материальный уровень - тут есть зависимость от жилья. Когда человек живет в однокомнатной квартире с женой и одним ребенком, то второго ребенка они могут и не завести. Две комнаты – это уже немножко другая ситуация. С учетом того, что демографический кризис является одним из одним из основных вызовов России, государство не должно жалеть на это денег», - депутат Матвеев.
Ранее лидер партии СРЗП Сергей Миронов предложил полностью списывать ипотеку семьям при рождении троих детей.
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