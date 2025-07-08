Вчерашних мигрантов предложили отрезать от льгот по жилью

При введении компенсаций за аренду жилья необходимо учитывать ценз оседлости родителей, чтобы льготами не могли воспользоваться вчерашние мигранты, заявил НСН зампред комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.

Ранее депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выплачивать молодым семьям с детьми ежемесячные компенсации на аренду жилья. В подготовленном законопроекте говорится, что семьям с одним ребенком будут компенсировать 50% стоимости аренды, с двумя - 70%, а и полностью все расходы, если у супругов трое и больше детей. Проект внесут в нижнюю палату сегодня.

«Существует риск, что мера больше всего может привлечь мигрантов, которые получили двойное гражданство. Естественно, все нормы закона автоматически будут распространяться на всех граждан России. Для того, чтобы не происходило таких рисков, нужно менять законодательство в базовых частях с точки зрения введения принципа неравенства прав граждан по принципу оседлости. Это касается и избирательного права, в том числе. Например, сейчас очень остро стоит проблема после скандалов в Мытищах, в Челябинске по поводу выдачи жилищных сертификатов семьям вчерашних мигрантов», - пояснил Матвеев.