Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС

11 декабря 201911:30

В России разрабатывается специальный сервис, который позволит жителям страны обращаться в медицинские организации без полиса ОМС. Об этом рассказали в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, подчеркнув, что работа над сервисом ведётся совместно с территориальным фондом ОМС Московской области, пишет RT.

Нововведение позволит жителям страны предоставлять в поликлиниках лишь паспорт. Действие страховки граждан будут проверять в режиме реального времени в регистратурах медчреждений, сообщает Ura.ru.

Добавим, использование сервиса не будет обязательным, и каждый регион сам решит, прибегать к новой технологии или нет, отмечают Известия. Кстати, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования напомнили, что в скором времени для жителей страны станут доступны цифровые полисы ОМС, отмечает телеканал 360.

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Сообщается, что нововведения потребуют внесения поправок в законодательство, которые планируют завершить к концу марта 2020 года. По словам заместителя начальника Управления информационно-аналитических технологий Федерального фонда ОМС Виктора Журавлёва, технологическое обеспечение этого вопроса находится на этапе реализации, сообщает Life.ru.

Между тем, ранее НСН писала, что В Минздраве обсуждается идея о сертификации поликлиник, работающих по принципу «Бережливых технологий». Как пишет «Российская газета», им предлагается присваивать звезды, как это принято в туристической индустрии при оценке отелей. По словам замдиректора профильного департамента Минздрава Эльмиры Вергазовой, задача брендировать медучреждения была поставлена в рамках послания президента Федеральному собранию.

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Фото: Телеканал 360
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