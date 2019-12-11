Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС

В России разрабатывается специальный сервис, который позволит жителям страны обращаться в медицинские организации без полиса ОМС. Об этом рассказали в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, подчеркнув, что работа над сервисом ведётся совместно с территориальным фондом ОМС Московской области, пишет RT.

Нововведение позволит жителям страны предоставлять в поликлиниках лишь паспорт. Действие страховки граждан будут проверять в режиме реального времени в регистратурах медчреждений, сообщает Ura.ru.

Добавим, использование сервиса не будет обязательным, и каждый регион сам решит, прибегать к новой технологии или нет, отмечают Известия. Кстати, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования напомнили, что в скором времени для жителей страны станут доступны цифровые полисы ОМС, отмечает телеканал 360.