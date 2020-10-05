Пытались скрыть. В Госдуме прокомментировали гибель животных на Камчатке

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что не считает массовую гибель морских животных на Камчатке экологической катастрофой, потому что ни один человек не погиб. В свою очередь губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что местные власти рассматривают три причины загрязнения акватории Тихого океана у берегов полуострова – техногенное загрязнение, природное воздействие и сейсмическая активность. При этом ранее Минприроды Камчатки выложило в интернет видео чистого пляжа, за что подверглось обструкции в соцсетях.

Глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в эфире НСН назвал «лукавством» заявления Минприроды Камчатского края в связи с ситуацией с гибелью животных в регионе.

«Главное, чтобы это не повторялось У нас уже череда таких историй, но выводы из них делать надо, особенно, чиновникам. Потому что когда мы видели все эти фото и видео и при этом читали заявления Минприроды Камчатского края, что берег у них чистый и воздух свежий, и все в порядке, то это, мягко говоря, лукавство», - сказал Бурматов.