Пытались скрыть. В Госдуме прокомментировали гибель животных на Камчатке
Глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды заявил в эфире НСН, что это не первая экологическая катастрофа в России за последнее время и проблему нужно решать.
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что не считает массовую гибель морских животных на Камчатке экологической катастрофой, потому что ни один человек не погиб. В свою очередь губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что местные власти рассматривают три причины загрязнения акватории Тихого океана у берегов полуострова – техногенное загрязнение, природное воздействие и сейсмическая активность. При этом ранее Минприроды Камчатки выложило в интернет видео чистого пляжа, за что подверглось обструкции в соцсетях.
Глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в эфире НСН назвал «лукавством» заявления Минприроды Камчатского края в связи с ситуацией с гибелью животных в регионе.
«Главное, чтобы это не повторялось У нас уже череда таких историй, но выводы из них делать надо, особенно, чиновникам. Потому что когда мы видели все эти фото и видео и при этом читали заявления Минприроды Камчатского края, что берег у них чистый и воздух свежий, и все в порядке, то это, мягко говоря, лукавство», - сказал Бурматов.
По словам депутата, пока сложно говорить о масштабах произошедшего, так как не установлена ни природа загрязнения, ни количество отравляющих веществ.
«То, что мы наблюдали на видео и на фото с этого берега – выглядит это жутко», - подчеркнул Бурматов. Он также отметил, что загрязнение продолжалось несколько недель и «это пытались скрыть».
«Слава Богу, что никто из людей не погиб, но пострадавшие есть. Я читаю заявления Минздрава, люди обращаются с проблемами со зрением», - отметил депутат, добавив, что считает ситуацию очень серьезной.
«С министром ее однозначно будем обсуждать, у нас 13 октября будет встреча, он обещал взять эту ситуацию на личный контроль», - заключил парламентарий.
В последних числах сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды в Тихом океане на Халактырском пляже. Кроме того люди отмечали ухудшение состояния здоровья, химические ожоги глаз. В социальных сетях тем временем стали появляться фото- и видеокадры с изображением выброшенных на берег мертвых морских животных.
Специалисты выявили загрязнение прибрежных морских вод в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам. Пробы воды, песка, образцы погибших морских животных и моллюсков были направлены на исследование в лаборатории Москвы и Владивостока.
НСН сообщала, что массовой гибелью морских животных на Камчатке займется центральный аппарат Следственного комитета России.
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