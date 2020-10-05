Массовой гибелью морских животных на Камчатке займется центральный аппарат СК

Поручение было дано главой надзорного ведомства Александром Бастрыкиным, передает RT. Он потребовал оценить действия или бездействие всех лиц, которые могут быть причастны к происшествию.

Ранее сообщалось, что власти Камчатки рассматривают три причины загрязнения воды у побережья полуострова, сообщает РИА ФАН. Губернатор Владимир Солодов заявил, что конкретная причина будет названа только после того, как будут готовы расширенные результаты проб воды у берегов полуострова.

