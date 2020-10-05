Массовой гибелью морских животных на Камчатке займется центральный аппарат СК

Материалы доследственной проверки, организованной по информации о массовой гибели морских животных на побережье Камчатки, переданы в производство в центральный аппарат СК.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Новости за ночь: Губернатор Камчатки назвал причины загрязнения воды на побережье

Поручение было дано главой надзорного ведомства Александром Бастрыкиным, передает RT. Он потребовал оценить действия или бездействие всех лиц, которые могут быть причастны к происшествию.

Ранее сообщалось, что власти Камчатки рассматривают три причины загрязнения воды у побережья полуострова, сообщает РИА ФАН. Губернатор Владимир Солодов заявил, что конкретная причина будет названа только после того, как будут готовы расширенные результаты проб воды у берегов полуострова.

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ФОТО: t.me/breakingmash
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