Массовой гибелью морских животных на Камчатке займется центральный аппарат СК
Материалы доследственной проверки, организованной по информации о массовой гибели морских животных на побережье Камчатки, переданы в производство в центральный аппарат СК.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Поручение было дано главой надзорного ведомства Александром Бастрыкиным, передает RT. Он потребовал оценить действия или бездействие всех лиц, которые могут быть причастны к происшествию.
Ранее сообщалось, что власти Камчатки рассматривают три причины загрязнения воды у побережья полуострова, сообщает РИА ФАН. Губернатор Владимир Солодов заявил, что конкретная причина будет названа только после того, как будут готовы расширенные результаты проб воды у берегов полуострова.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+10 499 / сут.
Умерли
21 358+107 / сут.
Выздоровели
979 тыс.+3 284 / сут.
- За сутки в России 10 888 новых случаев заражения COVID-19
- Опубликованы переговоры Путина с Клинтоном о гибели «Курска»
- Врачи: Трамп может быть выписан в понедельник
- СМИ: Выборы в Госдуму не будут проводить досрочно
- СМИ: Мэрия Москвы задумалась о возвращении пропускного режима
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru