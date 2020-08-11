Госдума: Интерес к российской вакцине проявится в мире через 8 - 9 месяцев

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Ее разработали в центре им. Н. Гамалеи и там же провели испытания. Вакцина получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный заявил НСН, что иностранные государства могут проявить интерес к нашей вакцине не раньше, чем через 8-9 месяцев.

«Учитывая столь короткие сроки, предположу, что какие-то этапы подготовки вакцины были сокращены до минимума. И это вызывает у многих экспертов опасения ее безопасности и эффективности. Не уверен, что кто-то из развитых стран будет покупать нашу вакцину, большинство будет следить за результатами ее эффективности, а потом, месяцев через 8-9, будут принимать решение», - считает собеседник НСН.