Госдума: Интерес к российской вакцине проявится в мире через 8 - 9 месяцев
Депутат Александр Куринной заявил НСН, что покупатели будут готовы приобретать вакцину после того, как будет доказана ее эффективность и безопасность.
Президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Ее разработали в центре им. Н. Гамалеи и там же провели испытания. Вакцина получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.
Член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный заявил НСН, что иностранные государства могут проявить интерес к нашей вакцине не раньше, чем через 8-9 месяцев.
«Учитывая столь короткие сроки, предположу, что какие-то этапы подготовки вакцины были сокращены до минимума. И это вызывает у многих экспертов опасения ее безопасности и эффективности. Не уверен, что кто-то из развитых стран будет покупать нашу вакцину, большинство будет следить за результатами ее эффективности, а потом, месяцев через 8-9, будут принимать решение», - считает собеседник НСН.
Первыми получателями вакцины станут медработники и пожилые люди, заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев. Он добавил, что эффективность препарата можно будет оценить по результатам формирования популяционного иммунитета.
«Если по итогам испытаний и использования выяснится, что вакцина действительно эффективна и безопасна, то тогда можно делать какие-то выводы. Пока мы имеем факт ускоренной регистрации и сокращенный по мировым стандартам срок испытаний», - предостерег от излишней эйфории Алексей Куринный.
Одна из дочерей Владимира Путина уже сделала себе прививку. Глава государства сообщил, что после небольшой температуры сейчас она чувствует себя хорошо и титры антител у нее высокие.
Массовое производство вакцины планируется запустить к концу 2020 года.
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