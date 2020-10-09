До 170 магазинов в Москве закрыты за нарушение масочного режима

При первом случае к нарушителям применяются штрафные санкции. Закрываются предприятия в случае повторных нарушений. В сфере торговли составлено уже более 19 тысяч протоколов.

Москва лидирует в России по числу инфицированных коронавирусом. За последние сутки был идентифицирован 3701 случай. Выздоровели с начала эпидемии 259 127 человек, умерли 5 530.

При этом, по словам Немерюка, власти пока не планируют закрывать бары и ночные клубы в столице. Также не рассматривается возможность закрытия непродовольственных магазинов.

