До 170 магазинов в Москве закрыты за нарушение масочного режима

Власти российской столицы приняли решение приостановить функционирование около 170 предприятий торговли за несоблюдение масочно-перчаточного режима. Такую статистику привёл глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия-24».

Московский чиновник уточнил, что на текущей неделе было выявлено свыше 20 таких серьезных нарушений.

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При первом случае к нарушителям применяются штрафные санкции. Закрываются предприятия в случае повторных нарушений. В сфере торговли составлено уже более 19 тысяч протоколов.

Москва лидирует в России по числу инфицированных коронавирусом. За последние сутки был идентифицирован 3701 случай. Выздоровели с начала эпидемии 259 127 человек, умерли 5 530.

При этом, по словам Немерюка, власти пока не планируют закрывать бары и ночные клубы в столице. Также не рассматривается возможность закрытия непродовольственных магазинов.

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ФОТО: Александр Гальперин//РИА Новости
ТЕГИ:НарушенияКоронавирусМагазины
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