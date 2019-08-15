В Госдуме назвали бедность россиян серьезной угрозой государству

Почти 20 % российских семей рискуют оказаться в изоляции от жизни общества из-за своего финансового положения. К таким выводам пришли сотрудники Высшей школы экономики, о результатах исследования сообщило издание «Коммерсант».

Самой многочисленной группой, рискующей оказаться в изоляции, стали безработные — среди них доля потенциальных «отверженных» достигла 36 %. Далее следуют люди старше 72 лет (22 %), незанятые люди трудоспособного возраста (17 %), граждане в возрасте от 15 до 72 лет (12 %) и занятые люди трудоспособного возраста (6 %). Регионом с наименьшим количество жителей в группе риска стала Москва (1,7 %), с наибольшим — Хакасия (34 %).

Депутат Госдумы Ярослав Нилов в эфире НСН рассказал о нищете, с которой ему приходилось сталкиваться в российской глубинке.