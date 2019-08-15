В Госдуме назвали бедность россиян серьезной угрозой государству
Депутат Госдумы Ярослав Нилов в эфире НСН заявил, что знает, в каких тяжелых условиях живет большинство населения в регионах.
Почти 20 % российских семей рискуют оказаться в изоляции от жизни общества из-за своего финансового положения. К таким выводам пришли сотрудники Высшей школы экономики, о результатах исследования сообщило издание «Коммерсант».
Самой многочисленной группой, рискующей оказаться в изоляции, стали безработные — среди них доля потенциальных «отверженных» достигла 36 %. Далее следуют люди старше 72 лет (22 %), незанятые люди трудоспособного возраста (17 %), граждане в возрасте от 15 до 72 лет (12 %) и занятые люди трудоспособного возраста (6 %). Регионом с наименьшим количество жителей в группе риска стала Москва (1,7 %), с наибольшим — Хакасия (34 %).
Депутат Госдумы Ярослав Нилов в эфире НСН рассказал о нищете, с которой ему приходилось сталкиваться в российской глубинке.
«Цифра эта печальная. Я думаю, если провести более масштабное исследование, эта цифра может стать еще более печальной. Мы неоднократно выезжали в регионы на специальном поезде, останавливались на маленьких станциях, посмотрели, как живут люди. Это нищета, безработица. Многодетные семьи порой только из-за пособий на детей и выживают. Помогает еще только хозяйство или собственный огород. Ничего хорошего в этом нет. С плохой государственной обеспеченностью не может быть сильного государства с сильной экономикой. Нужно стремиться к исправлению ситуации. Борьба с бедностью, повышение доходов, рост заработной платы – это приоритеты. Социальная изоляция – это определенная психологическая травма для детей из этих семей, это рамки для их развития, это все в будущем сыграет негативную роль. Чем больше таких случаев, тем больше рисков для нашего государства», - добавил он.
Ранее сообщалось о российских регионах с самой высокой безработицей. По данным исследователей, наиболее тяжелая обстановка наблюдается в Ингушетии. Далее следуют Чечня, Дагестан, Северная Осетия и Тыва. Лучше всего ситуация на рынке труда обстоит в Амурской и Еврейской автономной области.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Россияне назвали размер справедливой зарплаты
- Опубликован полный список пассажиров самолёта А-321, жёстко севшего в поле
- Родственники рассказали о пилоте, сумевшем посадить в поле неисправный самолет
- Минтранс России уточнил места установки дорожных камер
- В России посмеялись над словами Болтона о краже технологий США