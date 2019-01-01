Стали известны российские регионы с самой высокой безработицей
Наиболее тяжелая обстановка с безработицей в российских регионах наблюдается в Ингушетии.
Там коэффициент напряженности на трудовом рынке оценивается в 118,4, тогда как в среднем по стране – только в 0,5, передает RT. Далее следуют Чечня (23,8), Дагестан (18,6), Северная Осетия (6,1) и Тыва (5,2).
Как пишет Ura.ru, лучше всего ситуация на рынке труда обстоит в Амурской и Еврейской автономной области, где коэффициент напряженности составляет всего 0,1.
Ранее в эфире НСН председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил о деградации рынка труда в России.
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