Россиянам назвали базовые правила осознанного шопинга

Первое правило осознанного шопинга — заранее определить сумму, которую человек готов потратить на распродажах. Об этом «Газете.Ru» заявил психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Анатолий Вереургин.

По его словам, затем следует составить список покупок, который необходимо разделить на несколько категорий - важные вещи и не очень. Тратить деньги на вторую и последующие категории можно только после приобретения товаров из первой.

«Третье правило — выделить бюджет «на радость», то есть определить сумму на спонтанные покупки», — заключил Вереургин.

Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров заявил «Радиоточке НСН», что новогодняя атмосфера не поможет торговым центрам поднять посещаемость.

ФОТО: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы
