МЧС: 13 рыбаков спасли с отколовшейся льдины в Новосибирской области
23 ноября 202516:07
На Новосибирском водохранилище (Обском море) в воскресенье из-за непогоды от берега оторвало льдину с 13 рыбаками. Об этом сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.
По данным ведомства, рыбаки, несмотря на штормовое предупреждение и запрет выхода на лёд, оказались в полутора-двух километрах от берега.
Прибывшие на место спасатели эвакуировали всех 13 человек на берег. Пострадавших нет.
В конце февраля на Сахалине со льдины в Охотском море спасли 170 рыбаков, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
