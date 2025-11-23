МЧС: 13 рыбаков спасли с отколовшейся льдины в Новосибирской области

По данным ведомства, рыбаки, несмотря на штормовое предупреждение и запрет выхода на лёд, оказались в полутора-двух километрах от берега.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали всех 13 человек на берег. Пострадавших нет.

В конце февраля на Сахалине со льдины в Охотском море спасли 170 рыбаков, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

