Экономист назвал временным аномальное замедление инфляции в России
Замедление инфляции вполне может привести к тому, что ЦБ на этом фоне снизит ключевую ставку на ближайшем заседании, заявил НСН Денис Ракша.
Чтобы освободить складские помещения, оптовики сейчас сбрасывают цены на плодоовощную продукцию, что влияет на темпы инфляции, заявил НСН экономист Денис Ракша.
В России темпы роста цен на основные потребительские товары и услуги в конце ноября и начале декабря замедлились до необычно низких для этого времени года. Согласно сообщениям Росстата, за период с 2 по 8 декабря индекс потребительских цен вырос всего лишь на 0,05%, а неделей ранее - на 0,04%. Обычно в начале зимы цены растут примерно в три раза быстрее, пишет «Российская газета». Наравне с бензином немного дешевеет в начале зимы даже плодоовощная продукция, включая помидоры. Ракша уверен, что это техническое снижение.
«Снижение цен на продукты, включая плодоовощную продукцию, может быть связано с затовариванием. У нас летом и осенью было перепроизводство, а потом оптовое звено увеличило закупки. Это чисто логистические причины, технический момент. Чтобы освободить складские помещения, сейчас сбрасываются цены. Этот факт нам не говорит о том, что россияне стали больше экономить. Но сам факт замедления вполне может привести к тому, что ЦБ на этом фоне снизит ключевую ставку на ближайшем заседании. Надо понимать, что это не единственный фактор, который учитывает ЦБ. Сама инфляция делится на базовую, продуктовую и так далее. Центробанк оценивает все компоненты, а также ориентируется на инфляционные ожидания и запросы промышленности», - пояснил он.
Большинство экспертов ждут снижения ключевой ставки на заседании Банка России 19 декабря на 50 б. п. до 16%, пишут «Ведомости». Такой прогноз дали 17 из 23 респондентов.
На последнем заседании 24 октября ЦБ решил опустить ключевую ставку на 50 б. п. до 16,5% годовых, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
