Чтобы освободить складские помещения, оптовики сейчас сбрасывают цены на плодоовощную продукцию, что влияет на темпы инфляции, заявил НСН экономист Денис Ракша.

В России темпы роста цен на основные потребительские товары и услуги в конце ноября и начале декабря замедлились до необычно низких для этого времени года. Согласно сообщениям Росстата, за период с 2 по 8 декабря индекс потребительских цен вырос всего лишь на 0,05%, а неделей ранее - на 0,04%. Обычно в начале зимы цены растут примерно в три раза быстрее, пишет «Российская газета». Наравне с бензином немного дешевеет в начале зимы даже плодоовощная продукция, включая помидоры. Ракша уверен, что это техническое снижение.