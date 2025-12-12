Песков: Путин и Эрдоган на встрече в Туркмении обменялись мнениями по Украине

В столице Туркменистана Ашхабаде состоялась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Турция готова усилить роль в урегулировании на Украине

По его словам, в ходе беседы «состоялся обстоятельный обмен мнениями по украинским делам».

«Также и по региональным делам, по международным делам», - добавил представитель Кремля.

РИА Новости сообщает, что встреча делегаций России и Турции продолжалась 40 минут и проходила в закрытом от прессы режиме.

Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что Эрдоган мог бы поспособствовать урегулированию конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: kremlin.ru
