Песков: Путин и Эрдоган на встрече в Туркмении обменялись мнениями по Украине

По его словам, в ходе беседы «состоялся обстоятельный обмен мнениями по украинским делам».

«Также и по региональным делам, по международным делам», - добавил представитель Кремля.

РИА Новости сообщает, что встреча делегаций России и Турции продолжалась 40 минут и проходила в закрытом от прессы режиме.

Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что Эрдоган мог бы поспособствовать урегулированию конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

