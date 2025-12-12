Минобороны РФ предложило создавать в регионах штабы обороны

В регионах России, где действует военное положение, следует создавать штабы обороны. Как пишет RT, с такой инициативой выступило Министерство обороны РФ.

Согласно проекту закона, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, такие штабы должны формироваться как на уровне субъектов, так и в отдельных муниципалитетах, на территории которых действует особый правовой режим.

Цель создания таких органов - межведомственная координация. Основой для законопроекта стал опыт функционирования аналогичных штабов в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Ранее Минобороны России предложило сократить срок уведомления военкоматов об увольнении IT-специалистов, имеющих отсрочку от призыва, с двух недель до пяти дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

