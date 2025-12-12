Минобороны РФ предложило создавать в регионах штабы обороны
В регионах России, где действует военное положение, следует создавать штабы обороны. Как пишет RT, с такой инициативой выступило Министерство обороны РФ.
Согласно проекту закона, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, такие штабы должны формироваться как на уровне субъектов, так и в отдельных муниципалитетах, на территории которых действует особый правовой режим.
Цель создания таких органов - межведомственная координация. Основой для законопроекта стал опыт функционирования аналогичных штабов в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.
Ранее Минобороны России предложило сократить срок уведомления военкоматов об увольнении IT-специалистов, имеющих отсрочку от призыва, с двух недель до пяти дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Музыкант GRILLYAZH назвал мат золотом русского языка
- «Люкс уже не нужен»: В индустрии объяснили падение спроса на бьюти-услуги
- Минобороны РФ предложило создавать в регионах штабы обороны
- Экономист назвал временным аномальное замедление инфляции в России
- «Перемонтируйте!»: Свинцов призвал артистов убрать мат из своих песен
- Свинцов: Блокировку контента с матом поддержали более 70% россиян
- Песков: Путин и Эрдоган на встрече в Туркмении обменялись мнениями по Украине
- СМИ: Руководителя ансамбля «Ретро» нашли мертвым в Москве
- Ушаков: Весь Донбасс — российский
- В Госдуме предупредили, что учителя и врачи могут уйти в курьеры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru