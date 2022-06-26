«Главclub»: Концерты Манижи и «Несчастного случая» в Москве отменили

Концерты российских групп Anacondaz и «Несчастный случай», а также певицы Манижи на московской сцене «Главclub» отменены. Об этом рассказали представители столичной площадки.

Выступление Anacondaz должно было состояться в рамках фестиваля PunkRupor 26 июня, а концерты «Несчастного случая» и Манижи - 3 и 8 июля соответственно.

Отмечается, что ранее все эти артисты осуждали российскую спецоперацию на Украине. В самой концертной площадке объяснили свое решение давлением со стороны властей.

На официальной странице клуба во «ВКонтакте» говорится, что 24 июня после очередного отказа в отмене выступлений артистов представители площадки получили уведомления о проведении двух внеплановых проверок со стороны Роспотребнадзора и МЧС.