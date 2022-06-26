«Главclub»: Концерты Манижи и «Несчастного случая» в Москве отменили
Концерты российских групп Anacondaz и «Несчастный случай», а также певицы Манижи на московской сцене «Главclub» отменены. Об этом рассказали представители столичной площадки.
Выступление Anacondaz должно было состояться в рамках фестиваля PunkRupor 26 июня, а концерты «Несчастного случая» и Манижи - 3 и 8 июля соответственно.
Отмечается, что ранее все эти артисты осуждали российскую спецоперацию на Украине. В самой концертной площадке объяснили свое решение давлением со стороны властей.
На официальной странице клуба во «ВКонтакте» говорится, что 24 июня после очередного отказа в отмене выступлений артистов представители площадки получили уведомления о проведении двух внеплановых проверок со стороны Роспотребнадзора и МЧС.
Организаторы уже пообещали произвести замену в составе фестиваля и позже опубликовать информацию о возврате билетов на отмененные концерты.
До этого выступления Anacondaz и Манижи уже отменяли.
Ранее стало известно об отмене концерта группы «БИ-2» в рамках ПМЭФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 072 / сут.
Умерли
381 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 454 / сут.
- «Главclub»: Концерты Манижи и «Несчастного случая» в Москве отменили
- Мишустин утвердил решение об увеличении резервного фонда на 1,6 миллиарда рублей
- Песков: Шойгу ежедневно докладывает Путину о ходе спецоперации
- Минобороны: ВС РФ нанесли удар по учебным центрам ВСУ
- Бельгия: Нехватка газа в Германии повлияет на другие страны ЕС
- Kyodo: Менее 3% японских компаний решили уйти из России
- МИД Испании: Вопрос вступления Украины в НАТО не рассматривается
- ЛНР: После удара ВСУ «Точкой-У» по Сватово сгорело более 20 грузовиков
- В МИД Польши выступили против снятия госфлага на мемориале в Катыни
- В Госдуме ответили Лондону на заявления о возможной войне с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru