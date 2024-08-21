В Госдуме хотят ограничить покупку оружия для новых граждан России

Авторы пояснили, что сейчас иностранцы сразу после получения российского паспорта оформляют соответствующие разрешения и приобретают огнестрельное оружие. При этом зачастую они не встают на воинский учет по месту жительства или месту пребывания.

Поправки предлагается внести в закон «Об оружии». В них говорится, что оружие не смогут приобрести лица, имеющие гражданство РФ менее 10 лет.

Биометрический контроль за мигрантами не снизит их поток в Россию, но может сократить количество преступлений с их участием, заявила ранее в интервью НСН член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, член Общественной палаты Маргарита Лянге.

