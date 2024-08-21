В Госдуме хотят ограничить покупку оружия для новых граждан России
В Госдуму внесли законопроект о введении временных ограничений на приобретение оружия для лиц, которые недавно стали гражданами России. Документ размещен в думской базе данных. Инициаторами проекта стала группа депутатов от фракции «Справедливая Россия - За правду».
Авторы пояснили, что сейчас иностранцы сразу после получения российского паспорта оформляют соответствующие разрешения и приобретают огнестрельное оружие. При этом зачастую они не встают на воинский учет по месту жительства или месту пребывания.
Поправки предлагается внести в закон «Об оружии». В них говорится, что оружие не смогут приобрести лица, имеющие гражданство РФ менее 10 лет.
Биометрический контроль за мигрантами не снизит их поток в Россию, но может сократить количество преступлений с их участием, заявила ранее в интервью НСН член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, член Общественной палаты Маргарита Лянге.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru