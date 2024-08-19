«Насильники и хостелы»: Мигрантам вручают повестки, а их семьям могут запретить въезд в РФ
В ЛДПР решили бороться с «порядками и пренебрежением» мигрантов через их семьи, в Москве проходят рейды по хостелам, а Удмуртия шокирована изнасилованиями таксистом школьниц.
В России ищут новые пути решения проблем с незаконопослушными мигрантами. ЛДПР предлагает запретить иностранцам привозить с собой семьи, полиция проводит рейды по злачным местам и вручает новым гражданам России повестки в военкоматы, ну а глава Следственного комитета озаботился ситуацией в Удмуртии, где жертвами мигранта-насильника стали две школьницы.
СХЕМА СЛУЦКОГО: «ПРИЕХАЛ – ОТРАБОТАЛ – ДОМОЙ»
Новая неделя началась с законодательной инициативы ЛДПР в отношении «устанавливающих свои порядки» мигрантов. Продолжатели дела Владимира Жириновского предложили запретить въезд в РФ семьям трудовых мигрантов, не имеющих российского гражданства.
«Ежегодно тысячи мигрантов вместе с семьями беспрепятственно приезжают в Россию на заработки. Не зная русского языка, нашей культуры, они начинают устанавливать свои порядки. Случаи правонарушений со стороны мигрантов и их семей в адрес местного населения происходят всё чаще», - пояснили в партии.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что мигранты должны работать в России по схеме их трех слов, чем-то напоминающей фильм «Джентльмены удачи».
«Семьи трудовых мигрантов должны ждать их на родине. Приезжая в Россию близкие трудоустроенных иностранцев живут компактными анклавами, разговаривают на своем языке, с пренебрежением относятся к местным жителям. (…) Все эти проблемы нужно ликвидировать и запретить неквалифицированным иностранцам привозить семью на период их трудоустройства. Приехал, отработал — домой. Иного разговора быть не должно», — уверен Слуцкий.
При этом в ЛДПР предлагают сделать исключение для «членов семей иностранных специалистов с высокой квалификацией».
Именно на них ранее указывала НСН член Совета при президенте России по межнациональным отношениям и член Общественной палаты Маргарита Лянге.
«Самой эффективной мерой было бы создание рабочих мест для квалифицированных мигрантов. Чем выше квалификация человека, тем меньше вероятность, что он будет нарушать закон. Люди с хорошим образованием реже хулиганят и делают вещи, которые шокируют местных жителей», - отмечала Лянге.
Со своей стороны, в Рособрнадзоре сообщили РИА Новости, что «концептуально поддерживают» идею тестирования детей мигрантов на знание русского языка перед приемом в школу. Глава этого ведомства Анзор Музаев ранее призывал не брать в школы детей мигрантов, не знающих русский язык, а СМИ сообщали, что 53% детей мигрантов, которые учатся в российских школах, имеют проблемы с русским языком.
ОТ «ЩЕЛЧКА» ДО ИЖЕВСКА: НАСИЛЬНИКИ И ХОСТЕЛЫ
Тем временем российские СМИ пестрят в понедельник новостями о проверках, задержаниях и вручении повесток мигрантам.
По данным «Коммерсанта», в ходе проверки на автовокзале у метро «Щелковская», овощебазе и хостелах этого района десяткам мигрантов, недавно получивших гражданство РФ, «были вручены повестки о явке для постановки на воинский учет». «МК» пишет о проверке нескольких хостелов в районе улицы 65 Лет Победы в Люберцах, а «Кривая линия НСН» неоднократно указывала московским властям на жалобы жителей Текстильщиков на хостел на улице Чистова.
На сайте Следственного комитета РФ в выходные сообщалось о мигрантах, дравшихся с полицией в Санкт-Петербурге, а также о жалобе москвичей на хостел в ЮВАО, однако самой резонансной темой стало происшествие в Удмуртии, где по подозрению в изнасиловании двух школьниц был арестован таксист из Таджикистана.
К делу подключился глава СКР Александр Бастрыкин, запросивший 17 августа у подчиненных доклад, а сами инциденты произошли в Ижевске в июле декабре прошлого года.
«По данным следствия, обвиняемый в Ижевске на арендованном автомобиле неофициально оказывал услуги такси, подыскивая клиентов в одной из социальных сетей. В декабре 2023 года и в июле 2024 года он совершил преступления против половой неприкосновенности 14 и 16-летних местных жительниц», - сообщает Следственный комитет.
Подозреваемого в изнасиловании детей, 26-летнего уроженца Таджикистана отправили за решетку, при этом в рамках расследования дела в Ленинском районе Ижевска провели рейд, в ходе которого выявили более десяти нарушений миграционного законодательства.
По данным МВД, с начала 2024 года из Удмуртии депортировали за пределы России более 200 мигрантов. В целом по стране с начала года выслано более 30 тысяч иностранцев-нарушителей, 10 тысяч мигрантов, получивших гражданство РФ, отправились в зону спецоперации, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силуанов: Более 90% расчетов между Россией и Китаем проходят в нацвалютах
- Адвокат Ефремова не подтвердил выход артиста по УДО в декабре
- Под Варшавой пассажирский поезд столкнулся с автобусом
- Против сотрудника посольства Чехии возбудили дело в РФ за попытку контрабанды
- СМИ: Российские военные остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи
- В Орловской области сбили украинский беспилотник
- Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Фонда Клуни за справедливость»
- СМИ: В России 75% таксистов не выполнили новые требования для работы с 1 сентября
- В ЛНР задержали бывшего жителя Воронежской области за сотрудничество с Киевом
- «Бордерлендс» вновь возглавил российский кинопрокат в уикенд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru