«Насильники и хостелы»: Мигрантам вручают повестки, а их семьям могут запретить въезд в РФ

В ЛДПР решили бороться с «порядками и пренебрежением» мигрантов через их семьи, в Москве проходят рейды по хостелам, а Удмуртия шокирована изнасилованиями таксистом школьниц.

В России ищут новые пути решения проблем с незаконопослушными мигрантами. ЛДПР предлагает запретить иностранцам привозить с собой семьи, полиция проводит рейды по злачным местам и вручает новым гражданам России повестки в военкоматы, ну а глава Следственного комитета озаботился ситуацией в Удмуртии, где жертвами мигранта-насильника стали две школьницы.

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Новая неделя началась с законодательной инициативы ЛДПР в отношении «устанавливающих свои порядки» мигрантов. Продолжатели дела Владимира Жириновского предложили запретить въезд в РФ семьям трудовых мигрантов, не имеющих российского гражданства.

«Ежегодно тысячи мигрантов вместе с семьями беспрепятственно приезжают в Россию на заработки. Не зная русского языка, нашей культуры, они начинают устанавливать свои порядки. Случаи правонарушений со стороны мигрантов и их семей в адрес местного населения происходят всё чаще», - пояснили в партии.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что мигранты должны работать в России по схеме их трех слов, чем-то напоминающей фильм «Джентльмены удачи».

«Семьи трудовых мигрантов должны ждать их на родине. Приезжая в Россию близкие трудоустроенных иностранцев живут компактными анклавами, разговаривают на своем языке, с пренебрежением относятся к местным жителям. (…) Все эти проблемы нужно ликвидировать и запретить неквалифицированным иностранцам привозить семью на период их трудоустройства. Приехал, отработал — домой. Иного разговора быть не должно», — уверен Слуцкий.

При этом в ЛДПР предлагают сделать исключение для «членов семей иностранных специалистов с высокой квалификацией».

Именно на них ранее указывала НСН член Совета при президенте России по межнациональным отношениям и член Общественной палаты Маргарита Лянге.

«Самой эффективной мерой было бы создание рабочих мест для квалифицированных мигрантов. Чем выше квалификация человека, тем меньше вероятность, что он будет нарушать закон. Люди с хорошим образованием реже хулиганят и делают вещи, которые шокируют местных жителей», - отмечала Лянге.

Со своей стороны, в Рособрнадзоре сообщили РИА Новости, что «концептуально поддерживают» идею тестирования детей мигрантов на знание русского языка перед приемом в школу. Глава этого ведомства Анзор Музаев ранее призывал не брать в школы детей мигрантов, не знающих русский язык, а СМИ сообщали, что 53% детей мигрантов, которые учатся в российских школах, имеют проблемы с русским языком.

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ОТ «ЩЕЛЧКА» ДО ИЖЕВСКА: НАСИЛЬНИКИ И ХОСТЕЛЫ

Тем временем российские СМИ пестрят в понедельник новостями о проверках, задержаниях и вручении повесток мигрантам.

По данным «Коммерсанта», в ходе проверки на автовокзале у метро «Щелковская», овощебазе и хостелах этого района десяткам мигрантов, недавно получивших гражданство РФ, «были вручены повестки о явке для постановки на воинский учет». «МК» пишет о проверке нескольких хостелов в районе улицы 65 Лет Победы в Люберцах, а «Кривая линия НСН» неоднократно указывала московским властям на жалобы жителей Текстильщиков на хостел на улице Чистова.

На сайте Следственного комитета РФ в выходные сообщалось о мигрантах, дравшихся с полицией в Санкт-Петербурге, а также о жалобе москвичей на хостел в ЮВАО, однако самой резонансной темой стало происшествие в Удмуртии, где по подозрению в изнасиловании двух школьниц был арестован таксист из Таджикистана.

К делу подключился глава СКР Александр Бастрыкин, запросивший 17 августа у подчиненных доклад, а сами инциденты произошли в Ижевске в июле декабре прошлого года.

«По данным следствия, обвиняемый в Ижевске на арендованном автомобиле неофициально оказывал услуги такси, подыскивая клиентов в одной из социальных сетей. В декабре 2023 года и в июле 2024 года он совершил преступления против половой неприкосновенности 14 и 16-летних местных жительниц», - сообщает Следственный комитет.
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Подозреваемого в изнасиловании детей, 26-летнего уроженца Таджикистана отправили за решетку, при этом в рамках расследования дела в Ленинском районе Ижевска провели рейд, в ходе которого выявили более десяти нарушений миграционного законодательства.

По данным МВД, с начала 2024 года из Удмуртии депортировали за пределы России более 200 мигрантов. В целом по стране с начала года выслано более 30 тысяч иностранцев-нарушителей, 10 тысяч мигрантов, получивших гражданство РФ, отправились в зону спецоперации, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
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