«Насильники и хостелы»: Мигрантам вручают повестки, а их семьям могут запретить въезд в РФ

ОТ «ЩЕЛЧКА» ДО ИЖЕВСКА: НАСИЛЬНИКИ И ХОСТЕЛЫ

Тем временем российские СМИ пестрят в понедельник новостями о проверках, задержаниях и вручении повесток мигрантам.

По данным «Коммерсанта», в ходе проверки на автовокзале у метро «Щелковская», овощебазе и хостелах этого района десяткам мигрантов, недавно получивших гражданство РФ, «были вручены повестки о явке для постановки на воинский учет». «МК» пишет о проверке нескольких хостелов в районе улицы 65 Лет Победы в Люберцах, а «Кривая линия НСН» неоднократно указывала московским властям на жалобы жителей Текстильщиков на хостел на улице Чистова.

На сайте Следственного комитета РФ в выходные сообщалось о мигрантах, дравшихся с полицией в Санкт-Петербурге, а также о жалобе москвичей на хостел в ЮВАО, однако самой резонансной темой стало происшествие в Удмуртии, где по подозрению в изнасиловании двух школьниц был арестован таксист из Таджикистана.

К делу подключился глава СКР Александр Бастрыкин, запросивший 17 августа у подчиненных доклад, а сами инциденты произошли в Ижевске в июле декабре прошлого года.

«По данным следствия, обвиняемый в Ижевске на арендованном автомобиле неофициально оказывал услуги такси, подыскивая клиентов в одной из социальных сетей. В декабре 2023 года и в июле 2024 года он совершил преступления против половой неприкосновенности 14 и 16-летних местных жительниц», - сообщает Следственный комитет.