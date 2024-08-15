«Давно пора!»: В России уверены, что биометрия снизит преступность мигрантов
Наладить проверку биометрии на границе несложно, но также стоит привлекать в страну образованных специалистов, которые не хулиганят и не шокируют россиян, сказала в эфире НСН Маргарита Лянге.
Биометрический контроль за мигрантами не снизит их поток в Россию, но может сократить количество преступлений с их участием, заявила в интервью НСН член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, член Общественной палаты Маргарита Лянге.
В Госдуму ранее был внесен законопроект, предполагающий введение на границе РФ биометрического контроля за мигрантами, въезжающими в страну. Как отметил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, есть прецеденты, когда мигранты после депортации меняют документы и возвращаются в Россию.
«К сожалению, это правда, это целый налаженный бизнес. Уже были примеры, когда человек депортируется на родину и там быстро меняет документы. Были даже конкретные ценники, сколько стоит поменять фамилию, имя или дату рождения. Введение обязательного сбора биометрических данных будет эффективной мерой. Это хорошо, современно, нормально и это давно надо было сделать. Не думаю, что это вызовет снижение потока мигрантов в Россию. Потребность в работе большая, демографическая ситуация в странах исхода "плюсовая", там много детей в семьях, работы не так много, поэтому ехали и будут ехать. Возможно, они будут больше себя сдерживать, приезжая сюда, понимая, что второго шанса не будет, если они нарушат закон», – сказала Лянге.
По ее мнению, ничего сложного в введении такой процедуры нет.
«Те, кто делал биометрический загранпаспорт, знают, что это одна коробочка, одна камера и программное обеспечение. Это не дорого и не сложно, зато серьезно облегчит ситуацию внутри страны. При этом самой эффективной мерой было бы создание рабочих мест для квалифицированных людей. Чем выше квалификация человека, тем меньше вероятность, что он будет нарушать закон. Люди с хорошим образованием реже хулиганят и делают вещи, которые шокируют местных жителей», - заключила собеседница НСН.
Руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич ранее говорила «Радиоточке НСН», что из-за падения курса рубля зарплаты стали для мигрантов не такими выгодными. По ее словам, эта одна из причин оттока из РФ работников из ближнего зарубежья.
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