«Давно пора!»: В России уверены, что биометрия снизит преступность мигрантов

Биометрический контроль за мигрантами не снизит их поток в Россию, но может сократить количество преступлений с их участием, заявила в интервью НСН член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, член Общественной палаты Маргарита Лянге.

В Госдуму ранее был внесен законопроект, предполагающий введение на границе РФ биометрического контроля за мигрантами, въезжающими в страну. Как отметил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, есть прецеденты, когда мигранты после депортации меняют документы и возвращаются в Россию.