В Госдуме готовят поправки в законодательство о подготовке детей мигрантов до принятия их в школы РФ
В Госдуме готовят поправки в законодательство о диагностике и подготовке детей мигрантов до принятия их в российские школы, передает РБК со ссылкой на вице-спикера Госдумы Ирину Яровую.
Она сообщила, что, согласно полученным из регионов данным, в общеобразовательных организациях сейчас обучается порядка 209 тыс. детей иностранных граждан. При этом около 14 тысяч детей мигрантов «до школы не дошли».
«И мы не знаем, где находятся эти дети, что само по себе также является дополнительным фактором риска», – подчеркнула она.
По словам Яровой, необходима обязательная диагностика на знание русского языка детей, которых принимают в школу.
«Потому что обучение в школе – это получение знаний и воспитание […] Без знания языка обучение в школе невозможно, оно создает проблемы и для самого ребенка, который не знает язык, и создает конфликтную ситуацию в самой школе, создает трудности для учителей», – сказала она.
Ранее стало известно, что главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет предоставлен доклад о ситуации, которая сложилась в одной из школ Калининграда, куда приняли для обучения детей мигрантов, не владеющих русским языком, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru