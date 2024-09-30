СКР проверит школу в Калининграде из-за не знающих русский язык детей мигрантов

Ведомство заявляет, что родители учеников обеспокоены сложившейся там ситуацией. По их словам, в учебном заведении нарушен образовательный процесс из-за количества принятых для обучения детей мигрантов, не говорящих по-русски. Они считают, что руководство школы не принимает необходимых мер.

Родители все чаще жалуются на драки и агрессию в школах с участием детей мигрантов, при этом ограничивать их право на образование незаконно, заявила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в разговоре с НСН.

