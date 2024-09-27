В России выявили 4,5 тысячи фактов подделки документов у мигрантов с начала года

Она также сообщила, что иностранцам, которые не владеют русским языком, однако имеют соответствующие сертификаты, откажут в получении миграционных статусов и российского гражданства.

По ее словам, иностранные граждане при обращении за получением миграционных статусов и приеме в гражданство РФ обязаны подтвердить владение языком. При этом территориальные органы МВД периодически выявляют иностранцев, которые не владеют русским языком даже на минимальном уровне, но имеют необходимые сертификаты, передает «Радиоточка НСН».

