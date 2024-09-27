В России выявили 4,5 тысячи фактов подделки документов у мигрантов с начала года

В России выявили 4,5 тысячи фактов подделки документов у мигрантов с начала года, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, эти данные на 16,5% превышают показатели прошлого года. Чаще всего нарушителей выявляли в Москве и Московской области, они предоставляли бланки уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания.

МВД: В 2024 году число аннулированных патентов на работу мигрантов выросло в три раза

Она также сообщила, что иностранцам, которые не владеют русским языком, однако имеют соответствующие сертификаты, откажут в получении миграционных статусов и российского гражданства.

По ее словам, иностранные граждане при обращении за получением миграционных статусов и приеме в гражданство РФ обязаны подтвердить владение языком. При этом территориальные органы МВД периодически выявляют иностранцев, которые не владеют русским языком даже на минимальном уровне, но имеют необходимые сертификаты, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / МИхаил Воскресенский
ТЕГИ:МВДМигранты

Горячие новости

Все новости

партнеры