В России выявили 4,5 тысячи фактов подделки документов у мигрантов с начала года
В России выявили 4,5 тысячи фактов подделки документов у мигрантов с начала года, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, эти данные на 16,5% превышают показатели прошлого года. Чаще всего нарушителей выявляли в Москве и Московской области, они предоставляли бланки уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания.
Она также сообщила, что иностранцам, которые не владеют русским языком, однако имеют соответствующие сертификаты, откажут в получении миграционных статусов и российского гражданства.
По ее словам, иностранные граждане при обращении за получением миграционных статусов и приеме в гражданство РФ обязаны подтвердить владение языком. При этом территориальные органы МВД периодически выявляют иностранцев, которые не владеют русским языком даже на минимальном уровне, но имеют необходимые сертификаты, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru