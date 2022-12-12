В Госдуме призвали усилить контроль за пожарной безопасностью в ТЦ

В России до сих пор нет должной гражданской ответственности за принимаемые решения каждым конкретным лицом в сфере пожарной безопасности, отметил в эфире НСН депутат Анатолий Выборный.

Контроль и надзор за пожарной безопасностью в торговых центрах и местах массового пребывания людей необходимо усилить, поскольку такие вопросы напрямую связаны с жизнью людей, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в разговоре с НСН.

Источник: Причиной пожара в ТЦ в Балашихе стало короткое замыкание из-за дождя

Накануне, 12 декабря, в подмосковной Балашихе произошел пожар в торговом центре «Стройпарк». При этом пожары на крупных объектах Московского региона происходят каждую неделю. Так, 9 декабря гипермаркет OBI в торговом центре «Мега Химки» сгорел полностью, а 8 декабря пожар произошел в складском помещении на юге Москвы. Второго же декабря пожар произошел в здании Микояновского мясокомбината на улице Талалихина. Анатолий Выборный отметил, что необходимо пересмотреть нормы законодательства о пожарной безопасности.

«Внимание к вопросам обеспечения противопожарной безопасности будет со стороны всех организаций. Причина заключается, прежде всего, в недостаточно высокой культуре противопожарной безопасности. Нет еще той должной личной гражданской ответственности за принимаемые решения каждым конкретным лицом. Необходимо те или иные нормы действующего законодательства пересмотреть. Неоднократно мы слышим на экспертных площадках, что необходимо пересмотреть мероприятия, которые связаны с проверками в торговых центрах, местах массового пребывания людей. Вполне возможно, что мы тоже пересмотрим правовое регулирование для того, чтобы усилить контроль и надзор, поскольку это прямо связано с безопасностью людей и имуществом», - сказал Выборный.

Он отметил, что в некоторых случаях причиной пожара действительно может стать безалаберность работника, а в других – грубое нарушение правил противопожарной безопасности при проведении соответствующих работ.

Один человек погиб при пожаре в ТЦ «МЕГА Химки»

«В некоторых случаях это просто безалаберность работника или посетителя, а в других ситуациях – грубое нарушение правил противопожарной безопасности при проведении соответствующих работ. После всех проводимых мероприятий, которые будут проведены после пожара на прошлой неделе, анализ правоприменительной практики подскажет нам причины. Либо это личная персональная ответственность, либо преступная халатность, либо это намеренные действия», - указал депутат.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в разговоре с НСН напомнил, что после крупных пожаров в торговых центрах обычно начинаются масштабные проверки подобных объектов. Также он подчеркнул, что частые пожары в местах массового пребывания людей и сокращение числа проверок вряд ли связаны между собой напрямую.

«Практика масштабных проверок после крупных пожаров существует, обычно начинают проверять везде. Такая практика оправдана. Что касается того, что пожары стали часто возникать и не связано ли это с сокращением количества проверок… Я бы не стал связывать это напрямую. Нужно разбираться с причинами в каждом случае. По Химкам, насколько мне известно, там проводились сварочные работы с нарушением правил. Как бы часто не проводили проверки, от таких случаев не застрахованы, когда причиной пожара является конкретное нарушение каких-то лиц», - сказал Валеев.

Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» допустил, что пожар в гипермаркете OBI может свидетельствовать о преступном сговоре, целью которого является сокрытие убытков.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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