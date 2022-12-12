В Госдуме призвали усилить контроль за пожарной безопасностью в ТЦ

Накануне, 12 декабря, в подмосковной Балашихе произошел пожар в торговом центре «Стройпарк». При этом пожары на крупных объектах Московского региона происходят каждую неделю. Так, 9 декабря гипермаркет OBI в торговом центре «Мега Химки» сгорел полностью, а 8 декабря пожар произошел в складском помещении на юге Москвы. Второго же декабря пожар произошел в здании Микояновского мясокомбината на улице Талалихина. Анатолий Выборный отметил, что необходимо пересмотреть нормы законодательства о пожарной безопасности.

«Внимание к вопросам обеспечения противопожарной безопасности будет со стороны всех организаций. Причина заключается, прежде всего, в недостаточно высокой культуре противопожарной безопасности. Нет еще той должной личной гражданской ответственности за принимаемые решения каждым конкретным лицом. Необходимо те или иные нормы действующего законодательства пересмотреть. Неоднократно мы слышим на экспертных площадках, что необходимо пересмотреть мероприятия, которые связаны с проверками в торговых центрах, местах массового пребывания людей. Вполне возможно, что мы тоже пересмотрим правовое регулирование для того, чтобы усилить контроль и надзор, поскольку это прямо связано с безопасностью людей и имуществом», - сказал Выборный.

Он отметил, что в некоторых случаях причиной пожара действительно может стать безалаберность работника, а в других – грубое нарушение правил противопожарной безопасности при проведении соответствующих работ.