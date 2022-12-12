Источник: Причиной пожара в ТЦ в Балашихе стало короткое замыкание из-за дождя

«Возгорание возникло под навесом, где хранился пенополистирол. Оно возникло вследствие короткого замыкания электропроводки из-за обильных осадков», — рассказал собеседник агентства.

О пожаре на открытой площадке у ТЦ в микрорайоне Саввино стало известно утром 12 декабря, напоминает телеканал «360». По данным МЧС, площадь возгорания составляет 9 тысяч кв. м. При этом РИА ФАН со ссылкой на источник сообщает, что площадь пожара возросла до 10 тысяч квадратных метров, началось обрушение кровли.

