Один человек погиб при пожаре в ТЦ «МЕГА Химки»

Один человек погиб в результате пожара в торговом центре «МЕГА Химки» в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

В экстренных службах назвали причиной пожара в ТЦ «МЕГА Химки» короткое замыкание

«Подтверждаем гибель одного человека», — отметили в пресс-службе ведомства.

Пожар в здании ТЦ на Ленинградском шоссе произошел в пятницу. Возгорание началось в строительном магазине OBI. На месте ЧП были слышны хлопки: по данным экстренных служб, в OBI взрывалась лакокрасочная продукция, пишет «Свободная пресса». Отмечается, что огонь не добрался до других секций торгового центра.

Пожару присвоили четвертый номер сложности. К 8:25 возгорание локализовали на площади 7 тыс. кв. м. По данным СМИ, причиной ЧП могло стать короткое замыкание или поджог, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ПогибшиеТорговые ЦентрыПожарМосковская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры