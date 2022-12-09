Один человек погиб при пожаре в ТЦ «МЕГА Химки»
Один человек погиб в результате пожара в торговом центре «МЕГА Химки» в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
«Подтверждаем гибель одного человека», — отметили в пресс-службе ведомства.
Пожар в здании ТЦ на Ленинградском шоссе произошел в пятницу. Возгорание началось в строительном магазине OBI. На месте ЧП были слышны хлопки: по данным экстренных служб, в OBI взрывалась лакокрасочная продукция, пишет «Свободная пресса». Отмечается, что огонь не добрался до других секций торгового центра.
Пожару присвоили четвертый номер сложности. К 8:25 возгорание локализовали на площади 7 тыс. кв. м. По данным СМИ, причиной ЧП могло стать короткое замыкание или поджог, пишет Ura.ru.
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