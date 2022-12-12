В подмосковной Балашихе загорелся ТЦ «Стройпарк»
Пожар произошел в торговом центре «Стройпарк» в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
«Происходит загорание стройматериалов в торговом центре "Стройпарк" в микрорайоне Саввино», — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что пожару присвоен третий номер сложности. В ТЦ проводится эвакуация посетителей и персонала.
По данным главного управления МЧС по Московской области, сообщение о возгорании в «нежилом здании в городском округе Балашиха, мкр. Савино, улица Пригородная, дом 92» поступило в понедельник в 08:37. К ликвидации пожара привлекли 16 человек и 4 единицы техники.
В минувшую пятницу пожар произошел в ТЦ «МЕГА Химки» на Ленинградском шоссе. Возгорание началось в строительном магазине OBI, напоминает «Свободная пресса». По предварительной информации, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ, отмечает телеканал «360».
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