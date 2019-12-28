Депутат рассказал, как Россия ответит на информационную атаку против Минобороны

Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов заявил, что против России готовится масштабная информационная атака, нацеленная на принижение российской армии и ее руководителей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на газету «Красная Звезда». По данным Цаликова, в распоряжение министерства поступили данные о намерении нескольких государств вести через медиа и СМИ организованную деятельность по очернению и дискредитации российской власти, российских СМИ и общественных руководителей. Под атаку могут попасть представители любых видов войск и руководители любого уровня, включая высших военно-политических лидеров страны.

В воскресенье, 28 декабря, стало известно, что в Генассамблее ООН поддержали российскую резолюцию о борьбе с киберпреступностью, несмотря на противодействие со стороны США. В поддержку российского проекта документа выступили 79 стран, против — 60, еще 33 воздержались.

Первый зампред комитета по обороне Госдумы Александр Шерин в эфире НСН высказал уверенность в способности России отразить кибератаки.

«Думаю, мы выдержим. Уже сколько раз появлялась информация подобного рода! Прокуратура должна проводить проверку достоверности этой информации. В случае подобной атаки ответная реакция будет аналогичная – не более, не менее», - заявил парламентарий.