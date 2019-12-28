Депутат рассказал, как Россия ответит на информационную атаку против Минобороны
Первый зампред комитета по обороне Госдумы Александр Шерин в эфире НСН рассказал об ответе России на возможные кибератаки российской армии.
Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов заявил, что против России готовится масштабная информационная атака, нацеленная на принижение российской армии и ее руководителей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на газету «Красная Звезда». По данным Цаликова, в распоряжение министерства поступили данные о намерении нескольких государств вести через медиа и СМИ организованную деятельность по очернению и дискредитации российской власти, российских СМИ и общественных руководителей. Под атаку могут попасть представители любых видов войск и руководители любого уровня, включая высших военно-политических лидеров страны.
В воскресенье, 28 декабря, стало известно, что в Генассамблее ООН поддержали российскую резолюцию о борьбе с киберпреступностью, несмотря на противодействие со стороны США. В поддержку российского проекта документа выступили 79 стран, против — 60, еще 33 воздержались.
Первый зампред комитета по обороне Госдумы Александр Шерин в эфире НСН высказал уверенность в способности России отразить кибератаки.
«Думаю, мы выдержим. Уже сколько раз появлялась информация подобного рода! Прокуратура должна проводить проверку достоверности этой информации. В случае подобной атаки ответная реакция будет аналогичная – не более, не менее», - заявил парламентарий.
При этом парламентарий обратил внимание на то, что защитные меры против киберпреступности не должны вызвать введение ограничений на доступ к информации в Сети.
«Я бы не хотел, чтобы все это использовалось с целью введения дополнительных ограничений на свободу получения информации, чтобы это ударило по Интернету, по социальным сетям», - сказал собеседник НСН.
По мнению Александра Шерина, США, которые выступали в Генассамблее ООН против российской резолюции о борьбе с киберпреступностью, стремятся получить исключительные условия для собственной страны.
«Все знают, что киберугроза исходит только от США. Это объективно. Американцы будут всячески будут противиться нашей резолюции, потому что они не готовы быть в равных условиях с другими государствами, чтобы к ним применялись те же требования, что и к остальным», - пояснил зампред комитета по обороне Госдумы РФ.
Ранее руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов заявил НСН, что масштаб кибератаки США на Россию непредсказуем.
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