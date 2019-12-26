Аналитик: Масштаб кибератаки США на Россию непредсказуем

Киберкомандование США разрабатывает операцию против российской политической и экономической элиты на случай вмешательства хакеров в президентские выборы 2020 года. Как пишет The Washington Post, речь может идти о получении доступа и использовании конфиденциальной информации о руководителях России. Другой вариант — поиск разногласий между представителями российской элиты. Предполагается, что в этом киберкомандованию помогут ЦРУ и Государственный департамент. При этом особо отмечается, что президента России Владимира Путина операция не затронет, потому что такой шаг «был бы слишком провокационным».

Руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов заявил НСН, что пока сложно оценить масштаб готовящейся атаки, но подготовка к ее отражению ведется непрерывно.

«Сложно оценить реальность таких угроз, но могу сравнить кибервойну с обычной. Можно сколько угодно готовиться к ней, но на практике танки могут оказаться устаревшими. Теоретически можно рассуждать и фантазировать, как окажется на практике, большой вопрос. Но ответственные за информационную безопасность, конечно, работу ведут постоянно. Война в кибепространстве проходит незаметно для людей, но она оказывает влияние на их жизнь. И порой очень сложно отследить, откуда идет атака, нужно задействовать множество источников, чтобы понять, от кого исходит угроза. Важно взаимодействие множества структур, спецслужб и стран. И эта задача сейчас гораздо более актуальна», - считает эксперт.