Россияне готовы отказаться от зарубежных интернет-сервисов в пользу отечественных
53% российских интернет-пользователей готовы отказаться от иностранных интернет-сервисов в пользу российских. Об это говорится в исследовании, проведенном Институтом развития интернета, пишет Газета.ру.
Число тех, кто готов отказаться от использования зарубежных сервисов, больше всего среди женщин 45-54 лет и старше 65 лет – 70%. А вот молодежь на такой шаг пойти не готова, об этом заявляет 21% мужчин и 25% женщин в возрасте 18-24 лет.
Большинство опрошенных (77%) полагает, что государство должно устанавливать правила для российских интернет-компаний. 73% считает, что российские компании, предоставляющие услуги в интернете, должны находиться под управлением граждан России. 66% опрошенных заявили, что власти должны давать преференции отечественным интернет-компаниям.
В исследовании, которое проходило с 23 по 27 октября, приняли участие одна тысяча респондентов.
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