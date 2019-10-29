Россияне готовы отказаться от зарубежных интернет-сервисов в пользу отечественных

Большинство опрошенных (77%) полагает, что государство должно устанавливать правила для российских интернет-компаний. 73% считает, что российские компании, предоставляющие услуги в интернете, должны находиться под управлением граждан России. 66% опрошенных заявили, что власти должны давать преференции отечественным интернет-компаниям.

В исследовании, которое проходило с 23 по 27 октября, приняли участие одна тысяча респондентов.

