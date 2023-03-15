В Госдуме анонсировали поправки в закон после скандала с Wildberries
Юристы изучают ситуацию на возможное нарушение законодательства маркетплейсом, сказал НСН депутат Дмитрий Гусев.
Первый заместитель председателя думского комитета по контролю Дмитрий Гусев заявил в беседе с НСН, что после ситуации с Wildberries в Госдуме начали готовить поправки в закон, чтобы не допустить повторения скандала с другими маркетплейсами.
Накануне SHOT сообщил, что пункты выдачи Wildberries 15 марта закрылись во многих регионах России. Отмечается, что заказы выдавать сотрудники отказываются — пока маркетплейс не выполнит их требования, в том числе перестанет штрафовать ПВЗ за возвраты товара и брак. Гусев заявил, что юристы изучают ситуацию на возможное нарушение законодательства.
«Юристы «Справедливой России – За правду», комитета изучают ситуацию на возможное нарушение законодательства. Если необходимо будет обратиться в ФАС, правоохранительное органы, то мы это сделаем. Готовим поправки в закон, чтобы не допустить подобных ситуаций с другими маркетплейсами», - сказал Гусев.
Собеседник НСН отметил, что руководство Wildberries проигнорировало приглашение депутатов на встречу с партнерами маркетплейса, которая состоялась в Госдуме.
«Мы пригласили руководство Wildberries, но никто не пришел. Предварительно, они могут прийти вечером 15 марта. Во-первых, нельзя допустить забастовки, потому что пострадают люди, которые пользуются доставкой маркетплейса. Во-вторых, если пункты закроются, то 3,5 тысячи предпринимателей лишатся источников дохода, порой единственного. Доходы, кстати говоря, не очень большие, примерно 30 тысяч в месяц зарабатывают пункты в регионах», - отметил Гусев.
Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в разговоре с НСН заявил, что Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) могла бы разработать стандарты взаимодействия российских маркетплейсов, в частности Wildberries, с пунктами выдачи заказов и потребителями.
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