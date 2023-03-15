В Госдуме анонсировали поправки в закон после скандала с Wildberries

Накануне SHOT сообщил, что пункты выдачи Wildberries 15 марта закрылись во многих регионах России. Отмечается, что заказы выдавать сотрудники отказываются — пока маркетплейс не выполнит их требования, в том числе перестанет штрафовать ПВЗ за возвраты товара и брак. Гусев заявил, что юристы изучают ситуацию на возможное нарушение законодательства.

«Юристы «Справедливой России – За правду», комитета изучают ситуацию на возможное нарушение законодательства. Если необходимо будет обратиться в ФАС, правоохранительное органы, то мы это сделаем. Готовим поправки в закон, чтобы не допустить подобных ситуаций с другими маркетплейсами», - сказал Гусев.