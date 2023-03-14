Генпрокуратура поручила проверить данные о нарушении прав работников Wildberries

Ранее SHOT сообщил, что многие пункты выдачи заказов Wildberries намерены закрыться в качестве забастовки по всей России. Отмечалось, что возмущение владельцев ПВЗ вызвала новая оферта. Так, контора списывает с них деньги, если в пункт от продавца пришел не тот товар или бракованный. При этом WB также начал штрафовать владельцев на стоимость заказа, если покупатель вернул бракованный товар или при возврате подменил его.

Бывший топ-менеджер «Merlion» Борис Левин в разговоре с НСН отмечал, что Wildberries очень быстро вырос, отсюда произошло серьезное технологическое и психологическое отставание компании, которое повлекло за собой плохое качество работы и отношение к сотрудникам.

