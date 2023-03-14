Генпрокуратура поручила проверить данные о нарушении прав работников Wildberries
Генпрокуратура РФ поручила прокуратуре Московской области проверить сведения о нарушении трудовых прав работников Wildberries. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что в ходе проверки прокуратура даст правовую оценку порядка привлечения работников к осуществлению трудовых функций, а также выплаты им зарплаты.
Ранее SHOT сообщил, что многие пункты выдачи заказов Wildberries намерены закрыться в качестве забастовки по всей России. Отмечалось, что возмущение владельцев ПВЗ вызвала новая оферта. Так, контора списывает с них деньги, если в пункт от продавца пришел не тот товар или бракованный. При этом WB также начал штрафовать владельцев на стоимость заказа, если покупатель вернул бракованный товар или при возврате подменил его.
Бывший топ-менеджер «Merlion» Борис Левин в разговоре с НСН отмечал, что Wildberries очень быстро вырос, отсюда произошло серьезное технологическое и психологическое отставание компании, которое повлекло за собой плохое качество работы и отношение к сотрудникам.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+9 526 / сут.
Умерли
397 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 406 / сут.
- «Локомотив» проиграл «Акрону» в матче Фонбет Кубка России
- Песков: в Кремле не обсуждают вторую волну мобилизации
- В МИД объяснили продление зерновой сделки только на 60 дней
- «Ваши бойцы - трусы!»: Пригожин ответил Литве на объявление ЧВК «Вагнер» «террористами»
- Минфин опроверг сообщения о выпуске «патриотических» облигаций
- Moody's ухудшило прогноз по банковской системе США
- «Спортмастер» в Москве могут оштрафовать за утечку данных клиентов
- Пригожин: ВСУ готовят четыре удара в районе Артемовска
- Индия опровергла присоединение к потолку цен на российскую нефть
- В Мелитополе взорвали автомобиль
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru