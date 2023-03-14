Генпрокуратура поручила проверить данные о нарушении прав работников Wildberries

Генпрокуратура РФ поручила прокуратуре Московской области проверить сведения о нарушении трудовых прав работников Wildberries. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в ходе проверки прокуратура даст правовую оценку порядка привлечения работников к осуществлению трудовых функций, а также выплаты им зарплаты.

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Ранее SHOT сообщил, что многие пункты выдачи заказов Wildberries намерены закрыться в качестве забастовки по всей России. Отмечалось, что возмущение владельцев ПВЗ вызвала новая оферта. Так, контора списывает с них деньги, если в пункт от продавца пришел не тот товар или бракованный. При этом WB также начал штрафовать владельцев на стоимость заказа, если покупатель вернул бракованный товар или при возврате подменил его.

Бывший топ-менеджер «Merlion» Борис Левин в разговоре с НСН отмечал, что Wildberries очень быстро вырос, отсюда произошло серьезное технологическое и психологическое отставание компании, которое повлекло за собой плохое качество работы и отношение к сотрудникам.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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