«Договорятся!»: Большие штрафы Wildberries объяснили стремительным ростом компании

Маркетплейс и владельцы пунктов выдачи заказов после массовой забастовки договорятся об условиях работы, отметил в эфире НСН Борис Левин. 

Wildberries очень быстро вырос, отсюда произошло серьезное технологическое и психологическое отставание компании, которое повлекло за собой плохое качество работы и отношение к сотрудникам, объяснил бывший топ-менеджер «Merlion» Борис Левин в разговоре с НСН.

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Накануне SHOT сообщил, что многие пункты выдачи заказов Wildberries намерены закрыться в качестве забастовки по всей России. Отмечалось, что возмущение владельцев ПВЗ вызвала новая оферта. Так, контора списывает с них деньги, если в пункт от продавца пришел не тот товар или бракованный. При этом WB также начал штрафовать владельцев на стоимость заказа, если покупатель вернул бракованный товар или при возврате подменил его. Борис Левин отметил, что рано или поздно массовая забастовка должна была случиться с каким-либо маркетплейсом.

«Wildberries оказался первым. Подобные вещи раньше происходили, но в небольших компаниях, они не имели такой публичности, как произошло сейчас. Маркетплейс и владельцы ПВЗ договорятся. Wildberries – это колоссальная структура сейчас, его работа не будет остановлена. Причины в том, что компания очень быстро росла. Когда происходит быстрый рост, происходит серьезное технологическое и психологическое отставание, которое повлекло за собой плохое качество работы», - сказал Левин.

Он также прокомментировал новые требования Wildberries. По словам Левина, при торговле на маркетплейсе понять, где товар мог получить брак, трудно. Левин указал, что все риски должен брать на себя сам Wildberries. Кроме того, он подчеркнул, что требование штрафовать владельцев пункта вывоза на стоимость заказа, если покупатель вернул бракованный товар, противоречит здравому смыслу.

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«Штрафы за некачественный товар… Понять, где это произошло, непросто. Есть стандартная процедура, когда товар передается от одного предприятия к другому, в момент передачи происходит контроль, если вскрываются недостатки, они тут же видны, а здесь этого нет. Это недостаток интернет-торговли и риски на себя должны брать бенефициары маркетплейса. Они организовали маркетплейс, они должны либо отслеживать риски, либо принимать их на себя. Этого сделано не было. Вычитание из зарплаты 100% противоречит и нормам российского законодательства, и здравому смыслу. Естественно, подобное отношение вызвало гнев у людей», - резюмировал Левин.

Так, владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries уже озвучили свои требования компании. Главное для них — это исключить удержания с пунктов выдачи за возвраты товара и его брак. В списке требований также значатся подтверждение повреждений товаров сразу при приемке с видеофиксацией, ввод гибкого графика и расчетного времени приемки товаров в зависимости от их объема.

Кроме того, митингующие требуют снижения штрафов за видеонаблюдение и отсутствие пакетов минимум в 10 раз, сумма в 100 тысяч рублей, по их мнению, является неоправданной. Также владельцы ПВЗ требуют отвязать их от рейтинга региона, так как каждая точка несет ответственность за качество обслуживания.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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