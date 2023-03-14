«Договорятся!»: Большие штрафы Wildberries объяснили стремительным ростом компании

«Штрафы за некачественный товар… Понять, где это произошло, непросто. Есть стандартная процедура, когда товар передается от одного предприятия к другому, в момент передачи происходит контроль, если вскрываются недостатки, они тут же видны, а здесь этого нет. Это недостаток интернет-торговли и риски на себя должны брать бенефициары маркетплейса. Они организовали маркетплейс, они должны либо отслеживать риски, либо принимать их на себя. Этого сделано не было. Вычитание из зарплаты 100% противоречит и нормам российского законодательства, и здравому смыслу. Естественно, подобное отношение вызвало гнев у людей», - резюмировал Левин.

Так, владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries уже озвучили свои требования компании. Главное для них — это исключить удержания с пунктов выдачи за возвраты товара и его брак. В списке требований также значатся подтверждение повреждений товаров сразу при приемке с видеофиксацией, ввод гибкого графика и расчетного времени приемки товаров в зависимости от их объема.

Кроме того, митингующие требуют снижения штрафов за видеонаблюдение и отсутствие пакетов минимум в 10 раз, сумма в 100 тысяч рублей, по их мнению, является неоправданной. Также владельцы ПВЗ требуют отвязать их от рейтинга региона, так как каждая точка несет ответственность за качество обслуживания.

