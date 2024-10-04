В Москве с 7 октября начнется запуск отопления в жилых домах

В связи с ожидаемым понижением температуры воздуха в Москве, городские власти начнут включение отопления с 7 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сергей Собянин.

Процесс включения отопления будет осуществляться поэтапно, с приоритетом для объектов социальной инфраструктуры и многоквартирных жилых домов.