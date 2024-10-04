В Москве с 7 октября начнется запуск отопления в жилых домах
В связи с ожидаемым понижением температуры воздуха в Москве, городские власти начнут включение отопления с 7 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сергей Собянин.
Процесс включения отопления будет осуществляться поэтапно, с приоритетом для объектов социальной инфраструктуры и многоквартирных жилых домов.
Ожидается, что завершение этого процесса займет несколько дней. По словам мэра, городские тепловые сети и системы полностью готовы к предстоящему зимнему периоду.
В этом сезоне подготовлено более 74 тыс. объектов, включая свыше 34 тыс. многоквартирных жилых домов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- С понедельника в Москве начнут включать отопление
- Суд поместил под домашний арест бизнес-партнера Чекалиных Романа Вишняка
- Посол Ирана: Тегеран не намерен защищать Ливан
- В Праге задержан школьник, угрожавший расправой над одноклассниками
- Польша построит фортификационные сооружения на восточной границе к 2028 году
- На российских стримингах появилась маркировка иноагентов
- В Горловке мирная жительница ранена в результате удара украинского БПЛА
- Полузащитник Головин продлил до 2029 года контракт с «Монако»
- Израиль продолжает воздушные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане
- Столтенберг допустил возможность отказа Украины от потерянных территорий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru