«Сети устарели»: Для ремонта котельных в Подольске требуются астрономические суммы
После ЧП в начале года в котельных Подольска провели ремонтные работы, однако для решения проблемы необходима комплексная модернизация системы ЖКХ, сообщил НСН депутат Совета депутатов ГО Подольск Сергей Кудинов.
Котельные Подольска нуждаются в ремонте, однако в городском бюджете недостаточно средств для решения этой проблемы и исправить ситуацию может только губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом в беседе с НСН заявил адвокат, советник по правовым вопросам Московской области, депутат Совета депутатов ГО Подольск Сергей Кудинов.
В Подольске в течение полугода массово жалуются на проблемы с горячей водой, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Жители многоквартирных домов на проспекте Юных Ленинцев утверждают, что вода идет чуть теплая, при этом отключения происходят еженедельно. Обращение в управляющую компанию и городскую администрацию не принесли результата. Кудинов подтвердил, что текущее состояние котельных в городе оставляет желать лучшего.
«В прошлом году несколько котельных ломались, сейчас приняты меры для модернизации и ремонта. Сети уже давно устарели и вкладывать деньги в ремонт никто не хочет. Пока, как говорится, не сломается, никто ничего не делает. Конечно, есть риск того, что зимой ЧП произойдет, неизвестно, где часть теплотрассы может выйти из строя. Эта проблема - уровень губернатора Подмосковья. Вложения денежных средств на модернизацию всей системы ЖКХ в Подольске - это астрономические суммы. Бюджет Подольска не может в кратчайшие сроки потянуть такую работу. Губернатору надо обращаться к бюджету московской области, который в состоянии эти работы оплатить, провести и проконтролировать», - заявил он.
В начале января 2024 года в Подольске прорвало теплотрассу, в результате чего без отопления в микрорайоне Климовск остались почти 20 тысяч человек. Власти заявили, что к аварии привело «резко возросшее потребление». На фоне происшествия в Подольске ввели локальный режим ЧС, а следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Начальника котельной в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске Александра Чикова арестовали, позже Басманный районный суд Москвы отправил его под домашний арест до 5 июня, передает «Радиоточка НСН».
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