У 30 пациентов и сотрудников медучреждения подтвержден COVID-19, e 24 из них ,jktpym протекают бессимптомно.

Роспортебнадзор контролирует ситуацию. В больнице провели противоэпидемические мероприятия.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров на пресс-конференции НСН привел в пример в качестве более эффективных мер борьбы с коронавирусом в России и Европе китайский опыт жесткого карантина с привлечением военных. Он призвал ввести жесткие меры ограничений на две недели, чтобы ограничить все контакты зараженных, ввести военные пайки, те, кто выявлен на производствах - на производствах и оставить, а «нарушителям карантина стреляли бы в лоб».

«Через две недели не будет ни одного больного. Но это должно быть общественное согласие, потому что власть надо передавать военным, вводить комендантский час», - рассказал Федоров.

