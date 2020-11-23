Вспышка COVID-19 произошла в психоневрологическом интернате в Якутии

Зампред правительства Якутии Ольга Балабкина сообщила о вспышке коронавируса в психоневрологическом интернате Олекминского района. Всего заболели 27 человек.

Балабкина отметила, что сейчас проходят работы по локализации очага заражения, дезинфекции здания и лечению больных. Она обратила внимание, что за последние сутки в якутии выявили 244 новых случая COVID-19.

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В начале ноября в Якутии возбудили уголовное дело из-за вспышки коронавируса в пансионате для престарелых «Доверие», из-за которой 4 человека скончались.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:КоронавирусЯкутия
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