Вспышка COVID-19 произошла в психоневрологическом интернате в Якутии
Зампред правительства Якутии Ольга Балабкина сообщила о вспышке коронавируса в психоневрологическом интернате Олекминского района. Всего заболели 27 человек.
Балабкина отметила, что сейчас проходят работы по локализации очага заражения, дезинфекции здания и лечению больных. Она обратила внимание, что за последние сутки в якутии выявили 244 новых случая COVID-19.
В начале ноября в Якутии возбудили уголовное дело из-за вспышки коронавируса в пансионате для престарелых «Доверие», из-за которой 4 человека скончались.
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