Вспышка COVID-19 произошла в психоневрологическом интернате в Якутии

Зампред правительства Якутии Ольга Балабкина сообщила о вспышке коронавируса в психоневрологическом интернате Олекминского района. Всего заболели 27 человек.

Балабкина отметила, что сейчас проходят работы по локализации очага заражения, дезинфекции здания и лечению больных. Она обратила внимание, что за последние сутки в якутии выявили 244 новых случая COVID-19.