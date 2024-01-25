В Главархиве стартует третий поток архивного проекта для школьников и студентов

В рамках этого проекта школьники и студенты колледжей займутся исследованием личных дел известных студентов и преподавателей Императорского Московского университета, связанных с естественными и математическими науками.

Ракова рассказала, что почти за месяц занятий участники проекта познакомятся с документами выбранного ими деятеля науки, изучат методику работы с архивами, а также узнают, как им присваивают статус «уникальный». Школьники и студенты также смогут своими глазами увидеть, как работают архивисты, как документы хранят и как их реставрируют в лаборатории Главархива.

Ранее стало известно, что Участники клуба мемуаристики «Линия жизни» смогут сдавать на вечное хранение в Главархив Москвы небольшие воспоминания о важных праздниках и событиях

