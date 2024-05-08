Слетевшее с КамАЗа колесо врезалось в людей под Краснодаром
Слетевшее с КамАЗа колесо во время движения большегруза на большой скорости врезалось в пешеходов в Краснодарском крае, сообщает «РЕН ТВ».
Пострадали два человека.
Это произошло в Абрау-Дюрсо. У грузовика взорвалась шина, а другое колесо слетело и покатилось по дороге с уклона. Оно врезалось в мужчину и женщину, которые собирались сесть в легковой автомобиль. Людей сбило с ног.
В результате мужчина отделался ушибами, а женщине потребовалась госпитализация.
Ранее шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Рязанской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru