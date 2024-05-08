Слетевшее с КамАЗа колесо врезалось в людей под Краснодаром

Слетевшее с КамАЗа колесо во время движения большегруза на большой скорости врезалось в пешеходов в Краснодарском крае, сообщает «РЕН ТВ».

Грузовик без водителя сбил 29 детей в Киргизии

Пострадали два человека.

Это произошло в Абрау-Дюрсо. У грузовика взорвалась шина, а другое колесо слетело и покатилось по дороге с уклона. Оно врезалось в мужчину и женщину, которые собирались сесть в легковой автомобиль. Людей сбило с ног.

В результате мужчина отделался ушибами, а женщине потребовалась госпитализация.

Ранее шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Рязанской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Фото: ЦОДД
ТЕГИ:ПроисшествияДТПКамаз

Горячие новости

Все новости

партнеры