Почти 550 особо ценных документов исследовали школьники и студенты в Главархиве Москвы
Первое полугодие проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» завершилось в столице, рассказала вице-мэр Анастасия Ракова.
По ее словам, за это время студенты столичных колледжей и ученики школ успели поработать с документами известных медиков и деятелей театра и кино, которые учились в Императорском Московском университете и чьи личные дела сейчас хранятся в Главархиве Москвы.
«Мы системно подходим к историческому воспитанию школьников. Мы даём им возможность изучать артефакты не только в онлайн-формате за партами в “Московской электронной школе”, но и знакомиться с ними вживую», – отметила Ракова.
Ранее Ракова рассказывала, что среди представителей медицинской сферы больше всего студентов заинтересовали Иван Сеченов, Николай Пирогов и Петр Ганнушкин, а среди деятелей театра и кино популярными среди учеников оказались Антон Чехов, Владимир Немирович-Данченко и Всеволод Пудовкин.
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