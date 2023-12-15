Почти 550 особо ценных документов исследовали школьники и студенты в Главархиве Москвы

По ее словам, за это время студенты столичных колледжей и ученики школ успели поработать с документами известных медиков и деятелей театра и кино, которые учились в Императорском Московском университете и чьи личные дела сейчас хранятся в Главархиве Москвы.

«Мы системно подходим к историческому воспитанию школьников. Мы даём им возможность изучать артефакты не только в онлайн-формате за партами в “Московской электронной школе”, но и знакомиться с ними вживую», – отметила Ракова.

Ранее Ракова рассказывала, что среди представителей медицинской сферы больше всего студентов заинтересовали Иван Сеченов, Николай Пирогов и Петр Ганнушкин, а среди деятелей театра и кино популярными среди учеников оказались Антон Чехов, Владимир Немирович-Данченко и Всеволод Пудовкин.

