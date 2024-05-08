СМИ: Пойман убийца россиянки Двизовой и ее 15-летней дочери

Уроженец Литвы Андрей Кушлевич, убивший в турецком Бодруме россиянку Ирину Двизову и ее 15-летнюю дочь, задержан немецкими правоохранителями, сообщает «РЕН ТВ».

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Его задержали при проверке на границе в автобусе. Кушлевич после убийства похитил родного сына и скрылся за границей.

Убитая россиянка, которую нашли в турецком курортном районе Бодрум вместе с погибшей дочерью, работала моделью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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